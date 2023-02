Montevarchi, solo un pari con il Fiorenzuola. Finisce 1-1

Un momento di Montevarchi-Fiorenzuola

Montevarch, 12 febbraio 2023 – Solo un pari per il Montevarchi nella giornata in cui l’Aquila era attesa a un riscatto. Il Fiorenzuola era reduce da sette sconfitte consecutive ma alla fine il team di Banchini conquista solo un punto.

La formazione allenata da Marco Banchini, costretta ad inseguire per la solita partenza ad handicap, non è andata oltre un pareggio in rimonta, agguantato grazie all’incornata del caparbio e redivivo Italeng.

Il tabellino

Montevarchi-Fiorenzuola 1-1

AQUILA MONTEVARCHI (4-3-3): Giusti; Silvestro, Tozzuolo, Gennari, Lischi; Biagi (16’ s.t. Cerasani), Marcucci, Nador (29’ s.t. Enyan); Italeng, Rovaglia (29’ s.t. Perez), Kernezo (38’ s.t. Fiumanò). A disposizione: Mazzini, Rossi; Chiti, Bertola, Mané, Pietra, Sorgente. Allenatore: Banchini.

FIORENZUOLA (4-3-3): Battaiola; Danovaro, Quaini, Cavalli, Dimarco; Stronati, Currarino, Fiorini; Sartore, Mastroianni (40’ s.t. Giani), Morello (23’ s.t. Sereni). A disposizione: Sorzi; Frison, Bondioli, Anelli, Coghetto, Oddi, Bontempi, Di Gesù, Egharevba. Allenatore: Tabbiani.

Arbitro: Ceriello di Chiari (Cadirola/ Morotti/Eremitaggio).

Marcatori: 20’ p.t. Fiorini ( r ), 36’ p.t. Italeng.

Note: Spettatori 789, di cui 301 paganti, per un incasso di 4491,35 euro. Angoli: 5 – 5. Ammoniti: Fiorini, Marcucci. Espulso al 38’ s.t. Silvestro per doppia ammonizione.