Montevarchi senza alibi Ma il San Donato è un tabù

Nella partita più importante degli ultimi due anni, il derby toscano di sabato pomeriggio con il San Donato, l’Aquila si affiderà anche alla spinta dei propri tifosi, tenuto conto che, almeno sugli spalti per numero di presenze e calore, partirà con un vantaggio incolmabile. E che l’incontro di dopodomani alle 17.30, al Brilli Peri, abbia un peso specifico fondamentale nella lotta per evitare la retrocessione si capisce dall’interesse delle piattaforme televisive, perché Dazn l’ha inserito nella programmazione del 1° aprile, affiancando nella trasmissione dell’evento la classica diretta streaming di Eleven Sports. Gara di cartello, dunque, tra le due squadre accomunate dal medesimo impianto e che si sono affrontate solo in anni recenti per i rispettivi traguardi. Scorrendo i precedenti, peraltro, si scopre che i gialloblù della Val di Pesa sono stati spesso bestia nera degli aquilotti e non solo per aver vinto il 29 novembre scorso per 3-1 il match d’andata.

Bisogna andare a ritroso, fino al 1° maggio 2016, per ricordare l’esito della finale regionale dei playoff di Eccellenza, anticamera per accedere agli spareggi nazionale per salire in Serie D. Sul neutro i di Sesto Fiorentino, i rossoblù allora guidati da Atos Rigucci furono battuti 2-0 e il ko li costrinse ad attendere la stagione successiva per tornare in Interregionale. Non fu sufficiente ai valdarnesi una buona prestazione per aver ragione degli avversari. Per una rivincita i montevarchini dovettero aspettare sino all’8 dicembre 2019, con il doppio ex Roberto Malotti in panchina, quando al Brilli Peri si imposero per 3-1. Ma quel successo non interruppe la tradizione poco favorevole dell’Aquila che, persino nel torneo trionfale 2020-21, stravinto con 71 punti, 68 reti segnate e concluso con la promozione tra i professionisti, il San Donato espugnò il Brilli Peri nel recupero del 27 gennaio 2021, passando per 2-1 grazie anche alla superiorità numerica per l’espulsione di Cela.

Giustino Bonci