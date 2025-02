Montevarchi-Modena 2-1, vittoria in rimonta

Pontedera (Pisa), 10 ottobre 2021 - Impresa del Montevarchi, che in rimonta ha piegato 2-1 la corazzata Modena. In svantaggio per il destro di Scarsella nel cuore della prima frazione, la squadra di Malotti non si è scoraggiata e al 34' ha trovato il pari con u sinistro rasoterra di Mercati, classe 2002. Nella ripresa, allo stesso minuto, è arrivato il gol del sorpasso con Jallow che ha rubato palla a un difensore e ha trafitto Gagno regalando al Montevarchi un successo che mancava da quattro turni (1 punto).

MONTEVARCHI-MODENA 2-1

MONTEVARCHI (3-4-1-2): Giusti; Achy, Tozzuolo, Bassano; Barranca (43’ st Intinacelli), Mercati (39’ st Mionic), Amatucci, Martinelli; Carpani; Jallow (48’ st Lunghi), Gambale. A disp: Ciabattini, Martorelli, Occhiolini, Poggesi, Doratiotto. All. Malotti

MODENA (4-3-1-2): Gagno; Ciofani (29’ st Renzetti), Pergreffi, Baroni, Azzi; Armellino, Gerli (35’ st Giovannini), Scarsella (35’ st Di Paola); Tremolada (29’ st Mosti); Marotta, Bonfanti. A disp: Narciso, Rabiu, Maggioni, Spaggiari. All. Tesser

ARBITRO: Maggio di Lodi

MARCATORI: 23’ pt Scarsella, 34’ pt Mercati; 34’ st Jallow

NOTE: spettatori 600 circa; ammonito Gerli; angoli 5 a 9.