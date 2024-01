Medaglie e record per l’Alga Atletica Arezzo al Meeting Nazionale di Ancona

Arezzo, 9 gennaio 2024 – Medaglie e record per il ritorno in pista dell’Alga Atletica Arezzo. La stagione ha preso il via con la tradizionale partecipazione al Meeting Nazionale di Ancona dove la società aretina ha rotto il ghiaccio con otto atleti che, impegnati in diverse categorie e diverse specialità, sono subito riusciti a lasciare il segno.

La prima tappa dell’importante manifestazione marchigiana ha rappresentato un banco di prova in vista dei campionati toscani e italiani di inizio 2024 per testare la preparazione invernale a confronto con coetanei di tutta la penisola, con tante positive prestazioni che sono valse tre primi posti e due secondi posti.

Tra i grandi protagonisti del Meeting Nazionale è rientrato Riccardo Cincinelli del 2005 che ha ben figurato nelle due gare disputate nei 60 ostacoli tra gli Juniores, riuscendo a migliorare il proprio record personale in entrambe le occasioni e a centrare il minimo per partecipare ai prossimi Campionati Italiani Indoor di categoria: nella prima gara ha vinto con 8.46 secondi, mentre nella seconda gara ha meritato l’argento con un ulteriore miglioramento a 8.30 secondi.

Il medagliere dell’Alga Atletica Arezzo è stato arricchito dall’oro di Filippo Guiducci del 2007 che, nel salto triplo della categoria Allievi, si è confermato tra le grandi promesse dell’atletica giovanile con il record personale di 13.55 metri e con la qualificazione per i Campionati Italiani Indoor.

Una prova di assoluto rilievo è stata registrata da Stella Arniani del 2009 tra le Cadette che ha trionfato nel salto con l’asta con il record personale di 2.65 metri con cui ha migliorato di ben quindici centimetri la sua precedente miglior prestazione, mentre Mattia Falciani del 2012 ha meritato applausi tra i Ragazzi con un secondo posto nel salto in alto con 1.40 metri e un quinto posto nei 200 piani tra quarantuno partecipanti con 29.52 secondi.

La squadra dell’Alga Atletica Arezzo presente al Meeting Nazionale di Ancona ha fatto poi affidamento su Sara Arniani del 2012 nel salto in alto, su Lorenza De Silva del 2007 nei 200 piani, su Edoardo Giaccherini del 2008 nei 60 ostacoli e su Rachele Pellegrini del 2005 nel salto in lungo. «Difficilmente potevamo immaginare un miglior inizio di stagione - commenta Gloria Sadocchi, tecnico e dirigente dell’Alga Atletica Arezzo. -

In uno scenario di altissimo livello come il Meeting Nazionale di Ancona siamo riusciti a festeggiare medaglie, record personali e qualificazioni per i campionati italiani, dimostrando l’alto livello della preparazione condotta allo stadio “Tenti”».