Marini rilancia il Terranuova Traiana ai piani alti e apre la crisi del Foiano

FOIANO

0

TERRANUOVA TRAIANA

1

FOIANO (4-3-3): Lombardini, Bruschi (23’ s.t. Bux), Tenti, Cacioppini, Fanetti, Bennati, Berneschi (29’ s.t. Bartoli), Di Leo (14’ s.t. Verdelli), Adami (29’ s.t. Biagi), Costantini (37’ s.t. Nannoni), Betti.

A disp.: Goretti, Mazzi, Lombardi, Ferretti.

All. Zacchei.

TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Antonielli, Minatti (18’ s.t. Viganò), Petrioli (44’ s.t. Taflaj), Cioce, Saitta, Bega, Redi (18’ s.t. Arnetoli), Massai, Ceppodomo (13’ s.t. Sacconi), Marini (33’ s.t. Yanken), Mannella.

A disp.: Fedele, Sepe, Mascia, Saputo.

All. Becattini.

Arbitro: Di Palma di Cassino (Cerofolini-Ernano)

Reti: 28’ pt Marini

Note: ammoniti Fanetti e Arnetoli. Angoli 4-2. Recupero 1’ p.t. e 5’ s.t.

FOIANO – Cede il Foiano al blitz del Terranuova Traiana, che esce dallo stadio dei Pini con una vittoria in tasca. Seconda sconfitta consecutiva per gli amaranto, la prima in casa dall’inizio del campionato. Da segnalare l’esordio in biancorosso del belga Yanken, proveniente dalle file della Primavera del Cagliari.

Nella prima frazione di gioco il confronto tra le due compagini si mantiene molto equilibrato. Poi alla mezz’ora il risultato si sblocca.

Fanetti sbaglia a controllare, Ceppodomo si impossessa della sfera, arriva in prossimità del dischetto

e serve Marini, che riesce a centrare il bersaglio. Lombardini non può farci niente. Spinge forte il Foiano nella ripresa. Costantini dalla tre quarti calcia lungo e colpisce la traversa.

Sono gli ospiti a soffrire nel secondo tempo. Al 36’ Bartoli cade mancando l’aggancio di un cross che avrebbe permesso ai padroni di casa di concretizzare. Bennati ha l’ultima chance a pochi secondi dal termine, ma l’arbitro Di Palma dice che può bastare.