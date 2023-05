L’Olmoponte conferma Nofri al timone E Narducci va avanti col Pieve al Toppo

Tempo di conferme tra Prima e Seconda categoria. In Prima l’Omoponte ha deciso di proseguire il rapporto con il tecnico Nofri, al centro di un progetto che ha visto il club aretino intraprendere un percorso di crescita tale da essere tra le formazioni impegnate nella colonna di sinistra nell’ultimo torneo. Conferma anche per Narducci a Pieve al Toppo. I giallorossi intendono proseguire con il tecnico che ha preso in corsa le redini della prima squadra con il chiaro obiettivo di poter puntare alle posizioni nobili della graduatoria nella prossima stagione per provare a tornare in Prima categoria.