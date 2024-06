Leonardo Prenga è un nuovo giocatore della Scuola Basket Arezzo

Arezzo, 26 giugno 2024 – La Scuola Basket Arezzo comunica con soddisfazione l'ingaggio di Leonardo Prenga, giocatore interno classe 2004, è cresciuto nelle giovanili della VL Pesaro dove nel suo ultimo anno è stato protagonista della vittoria della Next Gen Cup con la formazione marchigiana.

Lo scorso anno invece ha militato nella Teramo a Spicchi squadra di Serie B Interregionale, con una seconda parte di stagione molto positiva dove ha sfiorato la doppia cifra di realizzazione media abbinata a 5 rimbalzi per partita.

Il commento di Coach Fioravanti sul nuovo acquisto: “Prenga è un nome che seguivo da tempo, dopo aver giocato contro lo scorso anno nel girone Marche-Abruzzo, perché rimasi particolarmente colpito dalle sue potenzialità.

Sono contento che abbia sposato il nostro progetto: ci darà una grossa mano nel pitturato, dove riesce ad abbinare tecnica e potenza, anche perché sono convinto abbia grandi margini di miglioramento”.

Leonardo Prenga commenta il suo approdo in amaranto: “Sono stato contento a ricevere questa offerta da Arezzo in quanto mi avevano parlato molto bene di questa società, ma soprattutto ho accettato per la fiducia che riversa il coach su di me nonostante l’età giovane, questo infatti mi permette di fare una nuova esperienza con più responsabilità che sicuramente inciderà sulla mia carriera da cestista”.