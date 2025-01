“Le stelle del ring”: dodici incontri per la trentesima edizione

Arezzo, 21 gennaio 2025 – Dodici incontri di kickboxing e di boxe per la trentesima edizione de “Le stelle del ring”.

Domenica 9 febbraio tornerà a rinnovarsi l’appuntamento con uno degli eventi italiani più attesi, partecipati e longevi dedicati agli sport di combattimento che, al centro polivalente di Subbiano, vedrà confrontarsi alcuni dei migliori professionisti del panorama nazionale e internazionale.

L’evento sarà organizzato dal Team Jakini con il patrocinio del Comune di Subbiano e proporrà una grande festa che, al via dalle 17.00 con il “gong” del primo incontro, rappresenterà un’importante vetrina turistica per il territorio per la presenza di centinaia di atleti, tecnici e spettatori.

Il cuore del galà sarà l’assegnazione di due titoli italiani WKN di kickboxing: a competere per la cintura tricolore sarà anche un atleta locale con Sebastian Vasilovici che, allenato da Nicola Sokol Jakini, combatterà nei -70 kg contro l’algerino Hodaifa Kalafate, poi a sfidarsi per il titolo nazionale nei -65kg saranno Davide Cavarra e Saimon Qushku.

Il conto alla rovescia per “Le stelle del ring” è già entrato nel vivo e, nel frattempo, è stato ufficializzato il programma di un evento all’insegna di sport, adrenalina e spettacolo.

Quattro, oltre a Vasilovici, saranno gli atleti e le atlete del Team Jakini che saliranno sul ring e che potranno fare affidamento sul sostegno del pubblico locale, con i riflettori che saranno orientati soprattutto su un incontro di spessore internazionale dove Lorenzo Corsetti, già vincitore del titolo intercontinentale nel 2024, si confronterà nei 77kg della kickboxing con il campione nazionale d’Albania Mexhit Hysenaj.

Il gruppo aretino vedrà impegnati anche Daniel Velea contro il francese Mika Guina nei -80kg di kickboxing e Anton Torres contro Xhuliano Bajrami nei -62kg di boxe, inoltre un match femminile sarà previsto nei -60kg di K1 dove Laura Recchia incrocerà i guantoni con la veneta Lorenza Grande.

Il cartellone della trentesima edizione de “Le stelle del ring” sarà poi completato dagli incontri tra Francesco Annicelli e Alessio Voltarelli nei -70kg, tra Alessandro Grassi e Amin Ettayeb nei 74kg, tra David Bolletta e Arnido Doda nei -65kg, tra Riccardo Alpaca e Claudio Iancu nei 64kg, e tra Giacomo Nuzzi e Yunes El Ramy nei 69kg, infine il pugilato vedrà per protagonisti anche Tony Kuqo e Ardit Murja nei -62,5kg.

Per ulteriori informazioni e per prevendite è possibile visitare le pagine Facebook e i profili Instagram del “Team Jakini Kick Boxing” o de “Le Stelle del Ring”.