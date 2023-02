Al Sei Nazioni under 20 di rugby iniziato venerdì 3 febbraio si sta ritagliando un ruolo da protagonista con la nazionale italiana un giovane aretino: si tratta di Marcos Francesco Gallorini, classe 2004 di ruolo pilone destro che lo scorso maggio era stato premiato con una borsa di studio al merito sportivo nella Sala dei Grandi della Provincia. Oggi, Gallorini milita all’Unione Rugby Capitolina, club di serie A, in prestito dal Vasari Rugby Arezzo. Come la nazionale maggiore, anche la Under 20 aveva sfiorato l’impresa all’esordio contro la Francia, perdendo di misura (27-28): Gallorini, al debutto assoluto nel torneo, aveva coronato una buona prestazione con una meta. Oggi, dalle 20, il pilone aretino proverà a ripetersi durante il secondo impegno nella competizione al Kingsholm Stadium di Gloucester contro l’Inghilterra.