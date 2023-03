L’Aquila e il -2 da salvezza Imolese a rischio stangata

di Giustino Bonci

La notizia riguarda, eccome, l’Aquila anche se arriva dalla Romagna. Per aver ritardato la consegna del documento che certifica la solidità finanziaria della nuova proprietà, la Deni-Callari e associati. L’Imolese, diretta concorrente del Montevarchi nella lotta per sfuggire l’ultimo posto e agguantare i playout, rischia due punti di penalizzazione. A oggi l’avversaria dei valdarnesi è a quota 21, mentre gli aquilotti inseguono a 20, e se la Commissione acquisizioni partecipazioni societarie (Coaps) della Federcalcio infliggesse la sanzione le posizioni si ribalterebbero. A Imola la dirigenza ostenta serenità rivendicando l’intesa con l’organismo federale per una proroga sul recente cambio di proprietà. Anzi, se poi l’Imolese fosse penalizzata, i vertici del club si dicono sicuri di vincere il ricorso. Com’è avvenuto, d’altronde, per una situazione analoga nella passata stagione.

Oltretutto, a conferma della volontà di rafforzare la base societaria, è di ieri la ratifica dell’ingresso nella compagine romagnola di un nuovo socio, Sandro Di Benedetto, imprenditore noto nel mondo della finanza e a capo di un fondo di private equity, che acquisisce la carica di vice presidente.

In attesa di sviluppi sull’eventuale sorpasso a tavolino, ma pensando soprattutto a tirarsi fuori dai guai da solo a prescindere dalle questioni altrui, il gruppo diretto da Marco Banchini è ben concentrato su un’altra romagnola assai più temibile, il Cesena, da affrontare domenica prossima in trasferta allo stadio intitolato all’icona bianconera Dino Manuzzi.

Sul campo della terza in classifica, considerata da molti, però, addirittura superiore per valori tecnici e individualità a Reggiana e Virtus Entella, oltre a tornare in panchina dopo la squalifica il trainer aquilotto ritroverà in difesa la tempra di Mattia Gennari (nella foto, in azione contro l’Imolese), a sua volta reduce dallo stop disciplinare. Mancherà, invece, perché appiedato dal giudice sportivo il portiere Andrea Giusti e si stanno contendendo la maglia di titolare tra i pali l’ex Atalanta e Carrarese Stefano Mazzini, che ha maggiori chances di essere il prescelto, e il 2003 Alberto Rossi.

Cesena-Montevarchi, in programma alle 14.30 di domenica, sarà diretta da un arbitro ben noto ai rossoblù. È Abdoulaye Diop con ascendenti subsahariani ma della sezione di Treviglio, che era in campo in occasione del 4-0 al Tiferno del 16 giugno 2021, giorno della festa per la promozione in serie C.