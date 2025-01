L'Amen Scuola Basket Arezzo parte con il piede giusto

Arezzo, 4 ottobre 2021 - Vittoria in trasferta alla prima di campionato per l'Amen Scuola Basket Arezzo che si è imposta nell'ostico campo di La Spezia con il punteggio di 62 a 47. Gli amaranto hanno il merito di condurre per tutto l'arco dei 40 minuti e contenendo i tentativi di recupero dei padroni di casa nel finale. L'inizio della partita è frizzante, Bolis e Ramirez non permettono alla SBA di scappare viaanche perchè i ragazzi di coach Evangelisti perdono molti palloni nel primo quarto di gioco e concedono agli avversri ben cinque rimbalzi offensivi. Nonostante questo l'Amen è avanti 15-14 dopo 10' e poi allunga nella seconda frazione, Rossi comincia a colpire con continuità la difesa avversaria ed il divario tra le due formazioni si allarga fino al 32-24 dell'intervallo. Le basse percentuali di realizzazione condizionano notevolmente il terzo quarto con l'Amen che ha il merito di guadagnare qualche altro punticino vincendo il parziale per 8-5.

Nell'ultima frazione la SBA gestisce con attenzione il vantaggio, Rossi realizza i punti della sicurezza per gli amaranto che contengono anche il buon momento offensivo di Vignali. Alla fine la differenza tra le due squadre si attesta su 15 punti (62-47) regalando al quintetto di coach Evangelisti i primi due punti in campionato.

Tarros Spezia Basket Club-Amen Scuola Basket Arezzo 47-62 Parziali: 14-15; 24-32; 29-40 Tarros: Bolis 14, Maccari, Albanesi, Menicocci 5, Ramirez 9, Kuntic 4, Vignali 13, Fazio, Pietrini 2, Murillo, Rocchi, Vini. All. Bertelà Amen: Brandini 6, Ghini 8, Cutini 8, Maghelli, Rossi 22, Di Nuzzo, Cresti 3, Calzini, Ndaw 5, Castelli, Giommetti 6, Provenzal 4. All. Evangelisti