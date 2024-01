L'Amen BC Servizi lotta alla pari con la capolista Virtus e cede solo nel finale

Arezzo, 8 gennaio 2024 – Una prestazione di alto livello dell'Amen BC Servizi che imbriglia la capolista Stosa Virtus Siena in casa propria, non basta per fare il colpo esterno al PalaCorsoni.

Gli amaranto fin dai primi minuti di gioco sono determinati nel voler mettere in difficoltà i padroni di casa, Zocca e Semprini firmano i canestri che permettono al quintetto aretino di chiudere in vantaggio il primo quarto 19-17. La ripresa si apre con le triple di Olleia e Lombardo (4 in totale prima dell'intervallo) che spostano l'inerzia della partita a favore di Siena complici delle percentuali al tiro da fuori non ottimali per la SBA.

All'intervallo l'Amen BC Servizi è costretta ad inseguire 37-28 ed il trend negativo prosegue ad inizio terzo quarto quando la Virtus con un ispirato Calvellini si porta sul 45-30. La SBA però non si arrende ed alza il livello dell'intensità difensiva frenando i meccanismi della squadra di coach Lasi, punto su punto gli amaranto recuperano grazie a Toia e Iannicelli vere spine nel fianco della difesa avversaria.

Così alla terza sirena il vantaggio locale si è ridotto ad una sola lunghezza (52-51) con i ragazzi di coach Evangelisti che perso già un positivo Semprini per falli, continuano comunque a cavalcare il momento positivo nei primi minuti dell'ultimo quarto portandosi sul +3 (52-55).

In questo momento della partita la SBA spreca alcune occasioni che potevano mettere alle corde gli avversari, Siena si rianima e nonostante la difesa amaranto tenga gli avversari a soli 66 realizzati, in attacco l'Amen BC Servizi racimola solo 6 punti con un vuoto di 7 minuti che ha deciso in negativo la gara.

Calvellini infatti segna ancora i punti della staffa che portano al successo la Stosa Siena per 66 a 57. Un peccato per la prestazione e per le occasioni che si è conquistata la squadra di coach Evangelisti contro la prima della classe, adesso questa energia messa in campo nella sfida con Siena dovrà essere replicata contro lo Spezia che Domenica arriverà al Palasport Estra per la quinta giornata di ritorno.