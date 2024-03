L'Amen BC Servizi in viaggio verso Varese, sabato sarà ospite del Campus

Arezzo, 22 marzo 2024 – Sabato alle ore 21 al Campus di Via Pirandello a Varese si chiuderà il girone di andata della seconda fase del campionato di Serie B per l'Amen BC Servizi Arezzo, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Molteni e Bernardi di Cantù (CO).

Dopo la sconfitta in volata al Palasport Estra contro Gallarate la SBA proverà a reagire in trasferta contro un avversario che attorno a Blair, unico vero senior, schiera per gran parte la formazione che partecipa con estremo profitto al campionato Under 19 Eccellenza dove occupa il primo posto in classifica a pari punti con Derthona e Borgomanero.

Miglior marcatore della formazione guidata in panchina da coach Roncari è il playmaker pratese Zhao capace di viaggiare ad oltre 21 punti per partita, seguito da Assui, Bottelli e Blair tutti sopra la doppia cifra. Per l'Amen BC Servizi di coach Evangelisti obiettivo primario sarà limitare il potenziale offensivo di Varese che è il miglior attacco di questo girone con oltre 89 punti a partita.

La partita tra Campus Varese ed Amen BC Servizi Arezzo non avrà una copertura live, ma sarà trasmessa Martedi alle 21 su Arezzo TV. Il weekend del settore giovanile della Scuola Basket Arezzo vede tre gare da circoletto rosso per i gruppi Gold, sabato gli Under 17 Rosini Impianti ospiteranno alle 16 al Palasport Estra la Legnaia Firenze in uno scontro di alta classifica, domenica invece la Rosini Impianti Under 15 Gold che occupa il secondo posto in campionato sarà impegnata a Firenze contro la Laurenziana che all'andata giocò un brutto scherzo ai ragazzi di coach Vezzosi.

Lunedi infine l'Amen Under 19 Gold nonostante la certezza matematica già acquisita del primo posto, affronta alle 20.30 al Palasport Estra l'Affrico FIrenze con in palio punti pesanti in ottica seconda fase. Per quanto riguarda il Minibasket Nova Verta SBA da segnalare che domenica mattina si svolgerà ad Arezzo una Tappa del 3vs3 Sprint categoria Scoiattoli 2016 con la partecipazione oltre dei minicestisti aretini anche di quelli della Virtus Siena, della Fides Montevarci e del Basket Reggello.