Laboratori in classe e ciclostorica per famiglie con “La Chianina dei bambini”

Arezzo, 15 maggio 2025 – La Chianina Ciclostorica torna nelle scuole. Venerdì 16 maggio prende il via la quarta edizione del progetto “La Chianina dei bambini” che, inserito tra le iniziative collaterali dell’omonima manifestazione di ciclismo storico, ambisce a promuovere l’utilizzo della bicicletta tra le giovani generazioni come veicolo per uno stile di vita sano, come occasione di socializzazione e come scoperta del territorio.

Il percorso sarà aperto da un incontro nelle scuole primarie di Marciano della Chiana e di Cesa, proseguirà con un concorso di disegno rivolto agli alunni e troverà il cuore in una pedalata per famiglie in programma sabato 7 giugno, andando così a educare e sensibilizzare i più piccoli sull’importanza della mobilità sostenibile per sé stessi e per l’ambiente.

L’appuntamento del 16 maggio vedrà i volontari de La Chianina Asd entrare nelle classi con biciclette vintage, maglie colorate di lana e oggetti storici per incuriosire gli studenti nei confronti del ciclismo del passato, con una riflessione e un confronto orientati a far emergere i vantaggi del muoversi in bicicletta fin dai primi anni di vita.

La volontà è di evidenziare i tanti benefici collegati alle due ruote come opportunità per divertirsi, stare insieme, conoscere il territorio e vivere esperienze di autonomia e libertà, ma anche come potenziale motore di sviluppo per economia e turismo attraverso i percorsi e le strade bianche presenti in Valdichiana.

Un particolare focus sarà orientato alla condivisione di regole, buone prassi e attenzioni per muoversi in sicurezza, con l’obiettivo di trasmettere comportamenti responsabili e consapevoli da tenere sui pedali nei contesti urbani o lungo i percorsi rurali.

Gli stessi alunni diventeranno poi protagonisti di un concorso creativo dal tema “La donna e la bicicletta” dove saranno invitati a realizzare disegni ed elaborati grafici in cui raccontare questo connubio basato su una simbolica idea di libertà, indipendenza, uguaglianza e parità di genere, con tutte le creazioni che verranno esposte in una mostra in occasione dell’undicesima edizione de La Chianina Ciclostorica in programma da venerdì 6 a domenica 8 giugno a Marciano della Chiana.

La conclusione e il fulcro del progetto saranno infine alle 17.00 di sabato 7 giugno con l’organizzazione di una ciclostorica su misura per i più piccoli: i bambini e le loro famiglie saranno protagonisti di una pedalata dolce tra le vie pianeggianti del borgo e le strade circostanti, seguita da un laboratorio artistico, da una merenda e dalla premiazione di tutti i presenti.

«“La Chianina dei bambini” - spiega Roberto Apolloni, presidente de La Chianina Asd, - è uno dei nostri fiori all’occhiello perché è un progetto capace di unire educazione, sport, cultura e territorio.

Promuovere la pratica del ciclismo tra le giovani generazioni come stile di vita sano, mobilità sostenibile e scoperta del territorio, infatti, è un investimento sul futuro della nostra comunità per formare cittadini consapevoli, attenti e rispettosi dell’ambiente, di sé stessi e degli altri».