La Volley Arno Rossa promossa in 1° divisione

Arezzo, 28 maggio 2024 – Ancora un successo in casa della Volley Arno Montevarchi che conquista la promozione in 1° Divisione battendo in gara 2 della finale play off la formazione senese di San Rocco a Pilli Una vittoria netta per 3-0 (25-18; 25-22; 25-14) raggiunta davanti al pubblico del Palazzetto dello sport di Montevarchi, dopo il successo di domenica scorsa in trasferta, che ha suggellato definitivamente il passaggio alla categoria superiore.

Una stagione che ha visto una crescita esponenziale del gruppo di queste ragazze dal 2006 al 2008 allenato da coach Fausto Cappelli e da Filippo Monticini fino al fischio finale di una bella partita contro San Rocco a Pilli che ha significato il trionfo delle giovani montevarchine.

Un altro obiettivo raggiunto dalla Volley Arno che, per quanto riguarda la performance del suo settore giovanile in questa stagione è ricco di soddisfazioni avendo disputato le fasi finali di ogni categoria quasi sempre al vertice.