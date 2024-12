La Sba festeggia il Natale con i bambini e le bambine del minibasket

Arezzo, 18 dicembre 2024 – Un Natale solidale per i bambini e le bambine del minibasket Nova Verta della Scuola Basket Arezzo.

La società aretina ha aderito al progetto “Porta un giocattolo, regala un sorriso” della Federazione Italiana Pallacanestro che invita i giovani cestisti a compiere un gesto di solidarietà e condivisione, portando in palestra i loro giochi inutilizzati per donarli a case famiglia, istituti ospedalieri, enti e associazioni locali impegnati a favore dei minori in situazioni di povertà o difficoltà.

La raccolta avverrà in occasione della tradizionale Festa di Natale della Sba che, dalle 17.30 di giovedì 19 dicembre, proporrà un pomeriggio scandito da giochi, tornei e sorprese dove saranno coinvolti i circa duecentocinquanta atleti del settore minibasket.

Tutti i giocattoli donati durante la giornata saranno consegnati alla Caritas Diocesana di Arezzo-Cortona-Sansepolcro per le proprie iniziative e all’associazione Sichem con cui la Sba collabora dal 2011 nel progetto di basket integrato.

La volontà della società aretina, dunque, è di riunire atleti di diverse età, famiglie, istruttori e dirigenti per un momento in cui stare insieme, scambiarsi gli auguri e, soprattutto, concretizzare un gesto di solidarietà.

La festa di Natale della Sba sarà ospitata dal parquet del palasport Estra “Mario d’Agata” e prenderà il via con i bambini nati tra il 2015 e il 2020 che si confronteranno tra percorsi combinati, esercizi e minipartite “3 contro 3”, poi sarà la volta dei cestisti nati tra il 2012 e il 2014 che vivranno un allenamento misto che offrirà anche un’ulteriore occasione per prepararsi ai tornei in programma nel corso delle festività.

Questa giornata, ospitata in una palestra eccezionalmente addobbata con colori e decorazioni natalizie, vedrà la partecipazione anche di alcuni atleti della prima squadra di serie B che andranno a testimoniare un percorso sportivo che, idealmente, parte dai primi passi sul parquet e accompagna fino ai palazzetti di tutta Italia.

Il gioco e il divertimento che identificano le attività del minibasket Nova Verta caratterizzeranno tutte le attività del pomeriggio che saranno coordinate dallo staff tecnico al completo con Roberta Bindi, Lamya Beryouni, Stefano Biancucci, Paolo Bruschi, Franco Guccione, Lorenzo Guccione, Michael Lemmi, Erika Picchi, Alessandro Stocchi, Marco Sulpizio e Jacopo Vignaroli.

La conclusione della festa sarà arricchita dalla raccolta dei giocattoli per concretizzare, come scritto dalla FIP, “un piccolo gesto capace di dare una seconda vita a un gioco ormai accantonato, che può ancora regalare un sorriso a un bambino”, inoltre è prevista la consegna di gadget e doni da parte del presidente Mauro Castelli e di altri dirigenti della Sba nelle mani di tutti i tesserati del minibasket.