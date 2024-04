Arezzo, 16 aprile 2024 – La Ginnastica Petrarca vola ai campionati italiani giovanili. Il fine settimana ha regalato particolari soddisfazioni alla società aretina che ha esultato con le ragazze delle squadre Allieve di ginnastica ritmica e con i ragazzi della categoria Allievi di ginnastica artistica maschile che, in contemporanea, sono scesi in pedana nelle rispettive Zone Tecniche Interregionali dove hanno conquistato ben quattro qualificazioni per le finali nazionali.

Le formazioni femminili hanno gareggiato a Roma nel Campionato di Squadra Gold Allieve. Il miglior risultato nella fase interregionale ha portato la firma delle ginnaste della categoria Allieve3 che, dopo la vittoria del titolo toscano, sono riuscite a emergere anche a livello interregionale: Letizia Sandroni, Aurora Serafieri e Sveva Trojanis si sono ben esibite nelle prove al collettivo a corpo libero, alla coppia con cerchi e all’individuale con fune, con la somma dei punteggi che è valsa un prestigioso secondo posto su sedici società in gara.

La squadra Allieve1, seconda nel campionato regionale, ha schierato Caterina Falomi, Linda Fiorucci e Adele Tani che si sono susseguite negli esercizi al collettivo con i cerchi, nella coppia con cerchio e palla, e nell’individuale con le clavette, distinguendosi per il livello delle composizioni e per le ottime esecuzioni.

Un errore ha impedito a questa formazione di vivere la gioia del podio, ma il quarto posto finale ha permesso comunque di strappare il pass per la fase nazionale in programma da venerdì 26 a domenica 28 aprile a Napoli.

La Zona Tecnica Interregionale dei Campionati Individuali Allievi Gold di ginnastica artistica maschile è andata in scena nella pavese Mortara e ha nuovamente visto brillare Giulio Bartalini che, già campione regionale nella categoria Allievi 4^ Fascia, ha meritato il secondo posto sul podio in virtù delle ottime prove a corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra, meritando l’accesso per le finali nazionali in calendario sabato 11 maggio e domenica 12 maggio a Torino.

Tra gli Allievi 1^ Fascia ha meritato il pass tricolore Alessandro Ferrini con il settimo posto nel programma all-around, poi il traguardo della qualificazione è stato sfiorato nella stessa categoria anche da Niccolò Scatragli che ha chiuso al nono posto alla prima esperienza interregionale.

Buoni risultati sono arrivati anche da due atleti cresciuti nella Ginnastica Petrarca ma attualmente tesserati per un’altra società aretina, con il secondo posto di Pietro Violetti tra gli Allievi 2^ Fascia che è valso l’accesso ai campionati nazionali e con il dodicesimo posto di Andrea Giovannini.

Questi risultati hanno confermato la bontà del percorso di preparazione impostato nella ginnastica artistica maschile da Stefano Violetti, Jacopo Pineschi, Anna Piazza e Alessandro Sadocchi, e nella ginnastica ritmica da Francesca Lapi, Benedetta Moroni, Anna Bigi e Aurora Peluzzi, con il supporto della coreografa Stefania Pace, con la Ginnastica Petrarca che si sta dimostrando capace di imporsi nei diversi livelli agonistici.