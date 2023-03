La Ginnastica Petrarca esulta ai Campionati Regionali di artistica

Arezzo, 30 marzo 2023 – Due ori, un argento e un bronzo: la Ginnastica Petrarca esulta ai Campionati Regionali Individuali di artistica.

I ragazzi e le ragazze della società aretina sono scesi in pedana in diverse manifestazioni per confrontarsi con coetanei di tutta la Toscana e, mettendosi alla prova tra più esercizi della specialità, sono riusciti a emergere con successi e ottimi piazzamenti che certificano la bontà del percorso di preparazione quotidianamente condotto nella palestra di San Clemente.

La gara Gold ha interessato Giulio Bartalini che, accompagnato da Jacopo Pineschi, è stato impegnato a Montevarchi nella categoria Allievi 3^ Fascia e si è piazzato al secondo posto del podio. Il programma ha previsto esercizi a corpo libero, cavallo con maniglie, anelli, volteggio, parallele e sbarra con l’aretino che, nonostante alcuni errori, ha meritato l’argento e ha confermato il talento e il carattere che sono valsi nel 2022 il sesto posto a livello nazionale.

I Campionati Regionali Individuali Silver hanno invece visto brillare anche Daniel Rossi e Andrea Giovannini che hanno trionfato rispettivamente nella categoria Allievi 3^ Fascia LC e Allievi 2^ Fascia LB dopo brillanti prestazioni che hanno consentito di staccare gli altri coetanei, contribuendo ad alimentare l’ottimismo in chiave prospettica del movimento.

I risultati della squadra maschile guidata da Alessandro Sadocchi hanno visto anche altri importanti piazzamenti con il sesto posto di Alecsandru Gigi Musgociu, il settimo posto di Tommaso Stocchi e il dodicesimo posto di Andrea Palarchi. Prestazioni di buon livello sono arrivate anche sul fronte femminile alla seconda prova del Campionato Regionale Individuale Silver dove, a Montelupo Fiorentino, il gruppo allenato da Sara Moretti ha festeggiato il terzo posto di Elisa Bargigli tra le Junior LA3 in virtù degli esercizi a volteggio, trave e corpo libero.

La prova ha poi registrato un buon quarto posto di Sara Borri tra le Allieve 4^ Fascia, un decimo posto di Emma Peruzzi tra le Allieve 4^ Fascia e un tredicesimo posto di Linda Frasconi tra le Allieve 3^ Fascia.