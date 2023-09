La Galli recupera Nasaraui e Lopez per il debutto. Ora il roster sangiovannese è al completo

Con la ripresa degli allenamenti dell’ala pivot Meriem Nasaraui e la perno spagnola Tobi Iho Lopez, il roster della Galli è tutto disponibile per la prima gara di campionato, la trasferta di Broni. Il debutto in campionato avverrà domenica 8 ottobre al Palaverde contro la Logiman. Palla a due alle ore 18. Coach Jose Ignacio Garcia Fernandez col rientro della Lopez e la Nasaraui sta provando il modulo 3-2, che pare possa dare soddisfacenti risultati, come messo a fuoco nelle ultime amichevoli col San Martino di Lipari, Basket Roma, Empoli e Umbertide in cui le sangiovannesi hanno ben impressionato per amalgama e crescita tecnico-tattica.