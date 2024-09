La BC Servizi vince l'ultima amichevole precampionato contro Palestrina

Arezzo, 23 settembre 2024 – Partita intensa al Palasport Estra tra BC Servizi Scuola Basket Arezzo e Pallacanestro Palestrina che si sono date battaglia nell'ultimo test precampionato.

Alla fine l'hanno spuntata gli amaranto grazie ad un Toia che è salito decisamente di condizione ed ha innescato i compagni di squadra bravi a farsi trovare pronti nel concretizzare gli assist del capitano della BC Servizi.

La notizia sicuramente più positiva al termine dell'ultimo impegno di questo precampionato è stata sicuramente l'intensità messa in campo dalla SBA soprattutto in fase difensiva dimostrando di aver fatto notevoli passi avanti rispetto alle ultime uscite.

Quattro gli amaranto che hanno superato la doppia cifra di realizzazione, oltre ai 19 di Toia, 16 punti per Bischetti, 11 per Buzzone e 10 per Prenga dimostrando di aver cominciato a prendere confidenza con il canestro del Palasport Estra.

Archiviata la preseason da Domenica spazio al campionato con la BC Servizi Arezzo impegnata in trasferta sul parquet della Mens Sana Siena per la prima giornata di andata del campionato di Serie B.

BC Servizi Scuola Basket Arezzo-Pallacanestro Palestrina 70-64 Parziali: 20-20; 35-33; 54-52 BC Servizi: Toia 19, Nica, Bischetti 16, Prenga 10, Iannicelli 6, Kader, Marcantoni, Scortica 4, Buzzone 11, Lemmi 2, Vagnuzzi, Terrosi 2. All. Fioravanti Ass.Liberto Palestrina: Rossi 11, Busca 13, Veljkovic 5, Maiolo S., Maiolo C. 11, Cristofani, Bergaudes 6, Ugolini 3, Gregori, Mattarelli 7, Colagrassi 3, Arnaut 3. All.Chiapparelli Ass.Cristofari