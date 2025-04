La BC Servizi oggi in campo nel posticipo del Palasport Estra contro Tortona

Arezzo, 9 aprile 2025 – Oggi, mercoledi 9 aprile, alle 19 la BC Servizi Arezzo ospiterà al Palasport Estra il Gulliver Derthona per la terza giornata di ritorno dei Play In del campionato di Serie B, arbitri dell'incontro saranno i Sigg. Cavasin di Rosignano Marittimo (LI) e Deliallisi di Livorno.

In palio ci saranno punti molto preziosi per rimanere ancorati al settimo posto che varrebbe l'accesso ai PlayOff Promozione, la BC Servizi dovrà però fare i conti con un avversario capace di battere in casa il Costone SIena e di mettere in difficoltà le prime della classe a dimostrazione della qualità del roster Under 19 a disposizione di coach Ansaloni che, tra l'altro, si è guadagnato con anticipo l'accesso alle Finali Nazionali di categoria dove lo scorso ano si è laureata vice campione d'Italia.

Al talento del playmaker argentino Farias con gIà esperienze di Serie A e di Josovic, nelle ultime giornate si sta segnalando in grande condizione anche Diodati autore di 19 punti nella sfida contro Lucca.

La BC Servizi conta di poter fare affidamento sul calore del pubblico del Palasport Estra che sarà un fattore importante anche in considerazione che nelle ultime quattro giornate gli amaranto di coach Fioravanti avranno tre partite in casa ed una in trasferta a Pavia.

Per tutti i sostenitori aretini dunque appuntamento fissato per Mercoledi alle ore 19 al Palasport Estra per la quart'ultima giornata di seconda fase tra BC Servizi Arezzo e Gulliver Derthona.