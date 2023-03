La Bassano non basta Aretine al tappeto

Niente da fare per l’Acf Arezzo contro il Genoa. Domenica le amaranto sono uscite sconfitte 2-1 contro le rossoblù padrone di casa nel 21° turno di serie B. Gol genoani di Bargi e Bettalli; inutile il momentaneo pareggio di Bassano al quarto d’ora della ripresa. Mastica amaro Testini: "Avremmo meritato almeno il pari, da ora in poi dovremo fare più punti possibili". Le vittorie di Tavagnacco e Trento, infatti, riducono di nuovo a soli tre punti il margine dalla zona retrocessione.

Oggi, intanto, è tempo di debutto per la Primavera amaranto alla Viareggio Cup: alle 15 al campo sportivo "Brunini" di Galleno (Firenze) sfiderà la Rappresentativa Under 19 per la prima gara del gruppo B.