Il Terranuova Traiana al Matteini Ma è anche lo stadio del Gavorrano

TERRANUOVA

Mancano 24 ore alla trasferta maremmana del Terranuova Traiana. Si scenderà in campo a Bagno di Gavorrano, dove i terranuovesi troveranno un impianto sportivo a loro in parte familiare. Lo stadio di via Morandi che ospita le partite del Follonica Gavorrano, oltre ad essere intitolato a Romeo Malservisi, ex giocatore negli anni in cui la squadra era gestita dall’azienda mineraria Montecatini, è co-intitolato a Mario Matteini, lo stesso nome attribuito allo stadio comunale di Terranuova Bracciolini. Si tratta però di un curioso caso di omonimia. Matteini è stato presidente del Gavorrano, stroncato da un infarto nel 2011 a soli 65 anni. Il dirigente si trovava al ristorante Piccolo Mondo di Follonica intento a trascorrere una serata con la moglie in occasione della festa della donna. Poi, il malore improvviso. Matteini è stato il presidente che ha portato i biancorossoblu dalla seconda categoria dilettanti alla serie C. Il comunale di Terranuova dal 2013 è dedicato alla memoria di Mario Matteini. Anch’egli prematuramente scomparso, è stato un calciatore e allenatore della ex Terranuovese. Il 21 aprile 1974 fu tra i protagonisti, assieme a Gil De Ponti e Enzo Ciofi, di Terranuovese-Montecatini. Al termine della sfida, persa per 1-0 dai biancorossi, il pubblico invase il terreno di gioco con l’obiettivo di colpire il direttore di gara. I tre giocatori si schierarono in sua difesa e furono segnalati dal giudice sportivo per "l’encomiabile comportamento".

Francesco Tozzi