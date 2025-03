Il Club Arezzo cade a Livorno nella quinta giornata pool promozione serie C

Arezzo, 31 marzo 2025 – Si interrompe nella insidiosa trasferta livornese la striscia di vittorie della formazione nero amaranto che offrono una prova opaca e rimediamo un secco 3-0 I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero.

Partenza in salita per i Botoli che appaiono un po' contratti, il gioco singhiozza e i padroni di casa ne approfittano subito portandosi largamente in vantaggio e chiudendo agilmente per 25-14. Seconda frazione i Nero Amaranto trovano dei buoni spunti, anche se il gioco stenta a decollare le formazioni viaggiano a braccetto fino al 18-18 dopo di chè è blackout per gli aretini che si inceppano e non riescono piu a trovare il cambio palla, il set si chiude 25-18 in favore di Livorno.

Terzo set vede un Club Arezzo piu combattivo che trova un allungo sul 14-11, i padroni di casa però non mollano e con un bellissimo turno in battuta di Riposati (migliore in campo) ribaltano l’inerzia del set e vanno a chiudere per 25-22.

Si ferma quindi a tredici la striscia di vittorie per gli aretini che incappano nella seconda sconfitta stagionale, la prima nel pool promozione. Queste le parole del Coach aretino a fine gara. “ Torretta Livorno ha meritato pienamente la vittoria, i livornesi hanno disputato un match impeccabile, esprimendo una pallavolo di alto livello: complimenti a coach Orsolini ed al suo team.

È negli occhi di tutti che il girone mare sta dominando sia il pool salvezza che quello promozione e siamo perfettamente consapevoli della forza di Torretta, come anche di Prato, Turris e Massa. Detto questo, mi auguro che questi tre schiaffoni che abbiamo preso stasera perdendo 3/0 a Livorno, si faranno sentire dentro ognuno di noi molto a lungo : la delusione e la rabbia provata stasera devono trasformarsi velocemente in grande voglia di riscatto e rivalsa.

Già mercoledì prossimo giochiamo a Pisa una gara dentro o fuori: da qui in poi ogni gara diventa decisiva. Non ho dubbi che la squadra darà tutto nelle prossime gare e se prima ho sempre detto che non avevamo fatto niente, adesso dico che non siamo certamente diventati brocchi, anzi!

Siamo sempre la solita squadra che ha vinto il campionato, che ha vinto 13 gare consecutive, che ha battuto tre corazzate come Torretta, Prato e Massa e che stasera ha perso una gara (seconda sconfitta stagionale), dal lontano 16 novembre. Ovviamente le mie sono solo parole e starà a noi far sì che le parole non restino tali: personalmente ho immutata fiducia in tutto il gruppo, ed ero e sono tutt’ora convinto che abbiamo i mezzi e le capacità per mettere in difficoltà tutte le squadre”.

Prossimo impegno della pool promozione vedrà i botoli impegnati nella insidiosa trasferta con Turris Pisa Mercoledì 2 Aprile per il recupero della terza giornata.