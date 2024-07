“Grazia et Licenzia”: uno spettacolo di danza e musica ispirato a Vasari

Arezzo, 22 luglio 2024 – Uno spettacolo di danza e musica in uno dei contesti museali più suggestivi della città di Arezzo. L’appuntamento è fissato per mercoledì 24 luglio quando il Museo d’Arte Medievale e Moderna ospiterà la performance “Grazia et Licenzia” che, con doppia replica alle 17.30 e alle 18.00, permetterà di vivere un’inedita esperienza dove l’unione tra diverse forme espressive diventerà veicolo di scoperta del patrimonio artistico e culturale del luogo.

Questa iniziativa è inserita all’interno del festival InDanza&InArte promosso dall’associazione Progetti Per La Danza con il patrocinio di Comune di Arezzo, Fondazione Arezzo Intour e Fondazione Guido d’Arezzo con l’obiettivo di proporre momenti aperti alla cittadinanza per condividere la ricchezza, la varietà e le emozioni dell’arte coreutica nelle sue molteplici forme.

“Grazia et Licenzia” proporrà un percorso multisensoriale attraverso il Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna (Direzione Regionale Musei Toscana, Ministero della Cultura) che, dal chiostro interno, accompagnerà tra diverse sale e conoscerà un’importante tappa davanti al celebre dipinto “Convivio per le nozze di Ester e Assuero” di Giorgio Vasari. La volontà dello spettacolo itinerante, infatti, è anche di omaggiare il genio vasariano in occasione dei 450 anni dalla morte.

Questa visita sarà accompagnata dalle esibizioni del CAB - Collettivo Arezzo Ballet, la prima formazione di ballo in rappresentanza della città di Arezzo che, costituita dalla Progetti Per La Danza e diretta da Stefania Pace, aggrega oggi danzatori e danzatrici da tutta la penisola che proporranno una narrativa teatrale dove i movimenti del corpo saranno realizzati proprio per esaltare la fruizione delle opere presenti nel museo.

Le coreografie faranno affidamento anche su due professionisti del panorama coreutico quali Niccolò Poggini e Beatrice Ciattini provenienti dal Nuovo Balletto di Toscana e saranno sostenute dalla musica dal vivo del violino di Isabella Spadaro, del flauto di Martina Veneri e del pianoforte di Stefano Graverini. La conclusione di “Grazia et Licenzia” è infine prevista nel giardino pensile del museo dove verrà proposta una degustazione di prodotti e vini del territorio.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a [email protected], mentre per le prenotazioni è necessario rivolgersi alla segreteria del museo. «I visitatori potranno godere in un modo inedito ed esclusivo del ricco patrimonio artistico del Museo Nazionale d’Arte Medievale e Moderna - spiega Anna Pagano, presidente dell’associazione Progetti Per La Danza. - Performance musicali e di danza accompagneranno gli ospiti durante il percorso con coreografie appositamente realizzate e pensate per esaltare i valori artistici ispirati dall’opera di Vasari.

I ragazzi e le ragazze del CAB, dunque, vivranno le emozioni di esibirsi direttamente in città in un evento aperto al pubblico e in uno scenario di rara bellezza, accompagnati da musicisti e danzatori professionisti per una produzione veramente unica nel suo genere».