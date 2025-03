Ginnastica Petrarca e All Stars Arezzo unite in un progetto di ginnastica integrata

Arezzo, 6 marzo 2025 – Un nuovo progetto di ginnastica integrata promosso dalla Ginnastica Petrarca con la collaborazione di All Stars Arezzo Onlus.

Le due realtà cittadine hanno unito risorse ed esperienze per dare il via a corsi di ginnastica ritmica e di ginnastica artistica rivolti a bambini, adolescenti, giovani adulti e adulti con disabilità, permettendo loro di svolgere attività sportive in una dimensione di inclusività, di valorizzazione delle capacità individuali e di sviluppo di nuove abilità.

Il progetto, chiamato “WonderGym”, è già partito nella palestra di San Lorentino ed è espressione dell’unione di intenti tra Ginnastica Petrarca e All Stars Arezzo che hanno strutturato un percorso congiunto sviluppato in più fasi.

La prima tappa è coincisa con la partecipazione di alcune allenatrici petrarchine a un corso di formazione tenuto dai coordinatori tecnici nazionali Special Olympics finalizzato ad acquisire conoscenze specifiche sulla disabilità e sullo sport unificato.

Il percorso è poi proseguito con l’attivazione dei primi corsi dove bambini e ragazzi sono entrati direttamente nei gruppi sportivi della Ginnastica Petrarca per dar vita a un’esperienza di reale inclusione e accoglienza finalizzata a far vivere le emozioni dello sport, con il futuro obiettivo di partecipare alle manifestazioni regionali e nazionali targate Special Olympics.

Tra le prospettive del progetto “WonderGym”, infine, rientra la possibilità di coinvolgere anche adulti e giovani adulti per favorire all’interno della Ginnastica Petrarca ulteriori occasioni di incontro, autodeterminazione e autonomia dove atleti con disabilità possano interagire con atleti normodotati di ritmica o di artistica.

Questo progetto va ad ampliare le attività del circuito Special Olympics proposte sul territorio da All Stars Arezzo, onlus nata nel 2002 all’interno dell’Istituto “Madre della Divina Provvidenza” di Agazzi per affermare il diritto al gioco e allo sport per tutti. «L’obiettivo di All Stars Arezzo Onlus - spiega la presidente Claudia Del Tongo, - è di spaziare tra più discipline sportive per permettere ai nostri ragazzi di seguire il percorso più adatto ai loro interessi, alle loro capacità e alle loro passioni.

Ringraziamo il presidente Simone Rossi e lo staff tecnico per la sensibilità dimostrata verso la nostra attività e per l’opportunità di avviare questo nuovo percorso nella ginnastica ritmica e artistica all’interno di una società storica, prestigiosa e organizzata quale la Ginnastica Petrarca».