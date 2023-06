Equitazione A San Zeno il top ddella Toscana

Nuova carica di pony e cavalli all’Arezzo International Horse. Iniziano oggi i Campionati toscani di salto ostacoli e di attività ludica Club. Oltre 600 i cavalli arrivati nelle scuderie dell’Arezzo International Horse. Fino a domenica pomeriggio ci saranno gare a raffica in tutti i campi di San Zeno. Nel salto ostacoli che vedrà sfidarsi i giovanissimi in sella ai pony, ma anche i veterani di questo sport che si contenderanno anche loro il titolo di campione toscano. Tre prove per scegliere il binomio che meglio si è comportato nei percorsi ad ostacoli. A premiare i migliori sarà lo stesso presidente della Fise Toscana Stefano Serni, che sarà ad Arezzo per seguire tutti i suoi cavalieri e amazzoni. A movimentare questo lungo week end di giugno ci saranno anche i bambini e i ragazzini del settore ludico che si cimenteranno in diverse specialità equestri, dai pony games, al carosello e alla gimkana. Un altro evento importante per l’Arezzo International Horse di Riccardo Boricchi e Carlo Bernardini dove hanno organizzato un’altra tappa dell’Italian Champions Tour che si concluderà con la finalissima di Verona.

S.F.