Eccellenza umbra: rotondo 3-0 del Sansepolcro sul Castel del Piano

Arezzo, 14 ottobre 2021 - Il Sansepolcro ritrova la vittoria al Buiton (3-0) a spese del Castel del Piano nel turno infrasettimanale dell'Eccellenza umbra, coincidente con la nona giornata di campionato. Dopo un primo tempo poco brillante, i bianconeri escono fuori nella ripresa e sbloccano il risultato al 12': Simone Braccini conclude, il portiere Tamburini respinge, ma il lungo tap in di Brizzi è preciso e scuote la rete all'incrocio dei pali. La reazione dei perugni è poco consistente e al 25' i bianconeri chiudono la partita: cross di Carbonaro in area dove Burzigotti svetta di testa e spedisce il pallone all'angolino. Proprio al 90', Riccardo Brizzi arrotonda il punteggio, complice anche l'estremo ospite. Per Riccardo Brizzi, classe 2003, è il quarto centro stagionale e il Sansepolcro (due successi in tre giorni) risale la china fino al quarto posto. Purtroppo, è durata soltanto 3 minuti la partita del rientrante Giulio Gorini dopo l'intervento al menisco: il riacutizzarsi del dolore al ginocchio lo ha costretto a uscire. Nel finale, si è rivisto in campo anche Quadroni, assente dalla seconda giornata.