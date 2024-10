Dukes Basket, l'esordio in campionato contro Pino Dragons Firenze

Arezzo, 7 ottobre 2024 – Nella prima giornata del campionato di Serie C, la Dukes affronta nuovamente Pino Dragons, stavolta in casa, dopo la sfida persa la scorsa settimana a Firenze. Stavolta però la Romolini Immobiliare approccia bene la gara e il primo quarto si gioca all’insegna dell’equilibrio e del gioco in velocità.

Entrambe le squadre cercano di attaccare nei primi secondi dell’azione, riuscendo spesso a trovare impreparata la difesa. Hassan si fa notare al tiro e soprattutto nel distribuire assist, mentre la coppia di guardie formate da Spillantini e Bassetti attacca il ferro con continuità.

Proprio sulla sirena Hassan, marcato da ben due avversari, si inventa un’incredibile tripla che permette alla Dukes di terminare il primo periodo in vantaggio 24-21. Il secondo quarto si rivela però il più complicato per la Romolini Immobiliare. Beccafichi è costretto a uscire per problemi di falli e Pino Dragons comincia a colpire con continuità dalla lunga distanza, proprio come fatto nella partita di Firenze.

Santiago, unico lungo rimasto per Sansepolcro, si fa valere sotto canestro, ma i suoi 4 punti sono gli unici che la Dukes riesce a segnare nel giro di sei minuti. L’attacco bianconero risulta frettoloso e si accontenta troppo del tiro da fuori. Di conseguenza all’intervallo il punteggio si è ribaltato e vede gli ospiti avanti 40-32.

Nel terzo quarto i protagonisti principali sono i falli e i tiri liberi. Il giovanissimo Meshildisvili, fatto entrare a sorpresa nel quintetto iniziale, commette ben tre falli nel giro di appena 30 secondi e Beccafichi incappa nel suo quarto quando sul cronometro restano più di otto minuti.

Nonostante questo, Hassan e Santiago tengono comunque in piedi la Dukes, che riesce a risalire fino al meno 1. Ma proprio sul finale l’attacco bianconero torna a battere in testa, e Pino Dragons allunga nuovamente fino al 60-51 con cui ci si approccia all’ultimo periodo. Il quarto finale sembra scorrere senza troppi sussulti. Gli ospiti controllano il vantaggio e per la Romolini Immobiliare sembra non esserci spazio per la rimonta.

Poi però Bassetti, rimasto silente dal primo quarto, si riaccende e piazza 8 punti in fila portando di nuovo Sansepolcro a contatto. La Dukes trova il 70-70 con due liberi di Hassan e la vittoria si decide dunque in volata. Sotto di 2, la Romolini Immobiliare ha in mano l’ultimo pallone della partita. Hassan trova Bassetti dietro la linea da tre punti, ma il tiro non va a segno.

Pino Dragons vince quindi 74-72 e la Dukes comincia per il secondo anno di fila il campionato con una sconfitta casalinga. La prestazione è però stata decisamente migliore di quella di una settimana fa, e la stagione è ancora lunga.

Tabellino: Hassan 22, Santiago 16, Spillantini 14, Bassetti 12, Beccafichi 6, Ortolani 2, Della Mora, Menichetti, Meshildisvili, Sekrouf, Torrioli.