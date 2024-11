Due danzatrici casentinesi alla Ballet Staatstheather Augsburg

Arezzo, 6 novembre 2024 – Un’esperienza nel panorama internazionale della danza per due giovani allieve del Centro Studi Danzarno di Capolona. Adele Bigiarini e Alice Marzi, due studentesse casentinesi di sedici anni, hanno vinto una borsa di studio con cui sono partite alla volta della Germania per un periodo di formazione presso la Ballet Staatstheather Augsburg, la compagnia di balletto professionale della città di Augusta che è inserita tra le divisioni del teatro di stato.

L’esperienza ha offerto l’opportunità di confrontarsi con una delle realtà di riferimento del panorama tedesco, partecipando alle classi mattutine di danza e assistendo alla realizzazione di nuovi lavori coreografici.

Il percorso verso la Germania ha preso il via nel mese di aprile con la partecipazione alla International Dance Competition MT.12, il concorso di Figline e Incisa Valdarno organizzato da Maria Toth sotto l’Alto Patrocinio del Parlamento Europeo dove la Danzarno ha meritato riconoscimenti con diverse allieve e diverse esibizioni.

Tra le premiate sono rientrate proprio Bigiarini e Marzi con una coreografia di passo a due di modern/contemporaneo nella categoria Junior che, preparata insieme all’insegnante Roberta Giubilei, ha meritato due borse di studio all’estero prima per un campus estivo nella slovacca Bratislava e poi per la Ballet Staatstheather Augsburg diretta dal maestro Ricardo Fernando.

Quest’ultima opportunità formativa è stata conferita da Gabriela Finardi, danzatrice della stessa compagnia, che ha consentito alle due casentinesi di partire alla volta di Augusta dove hanno toccato con mano il mondo professionale della danza in una preziosa opportunità di studio, incontro e creatività.

L’esperienza tedesca si colloca in un momento di particolare dinamismo per la DanzArno che, nella propria sede in via Fermi a Capolona, ha riattivato tutti i diversi corsi che coinvolgono attualmente quasi cento allievi e allieve di tutte le età, dai bambini di tre anni agli adulti, divisi tra le varie discipline di danza classica, moderna, hip- hop, pilates, yoga, breakdance e acrobatica aerea.

«Bigiarini e Marzi si sono avvicinate al mondo della danza all’età di cinque anni - ricorda Martina Caporali, direttrice di DanzArno insieme alla sorella Sonia, - e, forti del sostegno delle famiglie, hanno vissuto un percorso di crescita costante che ha ora trovato espressione nella possibilità di vivere esperienze all’estero dove hanno potuto conoscere e capire la realtà del “danzatore professionista”.

L’accoglienza ricevuta dalla Ballet Staatstheather Augsburg e la possibilità di collaborare con coreografi di spessore internazionale saranno uno stimolo per consolidarne la passione, sostenerne il proseguo del percorso di studi e spingerle ad andare sempre oltre ai loro limiti».