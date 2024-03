Domenica il Palasport Estra ospita la sfida tra Amen BC Servizi Arezzo ed Esse Solar Gallarate

Arezzo, 15 marzo 2024 – L'Amen BC Servizi Arezzo torna al Palasport Estra domenica 17 Marzo alle 18 per affrontare l'Esse Solòar Gallarate, formazione che ha chiuso al quinto posto la prima fase nel girone A di Serie B che si è vista esclusa dal girone delle più forti nella seconda fase solamente per differenza canestri.

I lombardi a differenza di Derthona e Borgomanero sono una formazione molto esperta per la categoria, con tre giocatori che hanno viaggiato in questa stagione ad oltre dieci punti realizzati a partita, Molteni (15), Mercante (10.8) e Fioravanti (10), e due giocatori interni molto fisici come Antonelli e Milovanovic. Coach Mazzetti che a Dicembre ha sostituito alla guida di Gallarate Gambaro, può contare anche su Hidalgo innesto di Gennaio la cui presenza ha permesso a Gallarate un record positivo dal suo arrivo di 6 vinte e 2 perse.

La difesa della squadra di coach Evangelisti sarà chiamata agli straordinari per cercare di limitare gli avversari, proprio su questo aspetto si giocheranno le possibilità di vittoria della SBA che dovà giocare con grande determinazione per riuscire a mettere in difficoltà un avversario costruito per ambire alle parti alte della classifica.

L'appuntamento per tutti i sostenitori amaranto è sulle gradinate del Palasport Estra Domenica alle ore 18, quando gli arbitri Sigg. Forte di SIena e Barbarulo di VInci (FI) alzeranno la palla a due della sfida tra Amen BC Servizi Arezzo ed Esse Solar Gallarate.

Fine settimana quasi a pieno regime anche per il settore giovanile della SBA che in settimana ha avuto il piacere di ospitare l'allenatore della Nazionale Italiana Under 18 Marco Sodini che ha svolto una seduta di allenamento con i prospetti del vivaio amaranto.

Gara di cartello domenica mattina alle 11 al Palasport Estra con la Rosini Impianti capolista del campionato Under 15 Gold che ospiterà il Reggello, in trasferta invece l'altra prima della classe Under 14 Elite impegnata sul difficile campo della Sancat Firenze terza in classifica. Proveranno a mantenere il primo posto nella seconda fase Under 13 JrNBA i Suns di coach Evangelisti Sabato in casa alle 16 contro Fucecchio.

Tornano in campo anche le ragazze dell?Under 17 Femminile con la prima giornata della seconda fase sul campo di Porcari. Il Minibasket Nova Verta dopo il bel terzo posto degli Esordienti al Torneo Pane e Olio di Reggello dello scorso fine settimana e la vittoria delle Gazzelle sempre a Reggello Mercoledi, vede scendere in campo le due squadre Esordienti e gli Aquilotti 2013 per le prime partite delle seconde fasi.