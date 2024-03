Corsa dell’Acqua: vincono gli atleti della U.P. Policiano

Arezzo, 18 marzo 2024 – Dominio della Polisportiva Policiano alla 2^ edizione della Corsa dell’Acqua con la vittoria in volata di Evgenii Krivosheev sul giovane Giovanni Scatizzi dell’Atletica Sestini ed il compagno di squadra Alessandro Tartaglini.

In campo femminile ancora un arrivo incerto fino alla fine con la vittoria di Giulia Sadocchi della U.P.Policiano davanti alle compagne di squadra Valentina Mattesini e Genziana Cenni.

Cronaca della gara: oltre 250 atleti arrivati tra competitivi e non, in occasione della 2^ edizione della Corsa dell’Acqua che alle 9,30 è partita da Buon Riposo in una giornata primaverile in cui gli atleti si sono confrontati in un percorso molto vario ed in alcuni tratti impegnativo. Alla partenza In testa subito un gruppetto composto da Krivosheev, Scatizzi, Tartaglini, Rosadini, Menonna, Zanti, Lisi, mentre tutto il gruppone si disponeva in una lunghissima fila indiana.

Dietro l’azione di Scatizzi, molto attivo fino alla fine, riuscivano a non perdere terreno Krivosheev e Tartaglini mentre gli altri uno ad uno venivano staccati. In campo femminile Mattesini e Sadocchi riuscivano a staccare Cenni ,Nanu, Rossi e Piastra le altre più staccate In prossimità di Montione/San Leo nella testa della corsa si staccava anche Tartaglini rimanendo al comando solo Scatizzi e Krivosheev in cui i due si controllavano a vicenda cercando la strategia per staccare l’avversario , poi negli ultimi 150 metri in una volata incerta Krivosheev riesce a spuntarla su Scatizzi di solo 1” e Tartaglini di oltre 1’ più staccati Rosadini (4°) e Menonna (5°).

In campo femminile l’epilogo avviene in prossimità di Chiani quando Giulia Sadocchi allunga decisamente staccando la compagna di squadra Valentina Mattesini (fino a quel momento insieme) e portarsi al traguardo con quasi 30” di vantaggio su Mattesini e quasi 3’ su Cenni.

Da evidenziare anche la partecipazione del presidente di Nuove Acque “ Carlo Polci” soddisfatto della prestazione terminando la gara in 1h34’51” in un percorso di km 14 e soddisfatto della riuscita della manifestazione.

Per quanto riguarda la classifica di società , la Unione Polisportiva Policiano è giunta al 1° posto bissando il successo della 1^ edizione seguita dalla Subbiano Marathon ed al 3° posto ex equo Atletica Sestini e Atletica Sinalunga.

Organizzazione molto buona, grazie ai Volontari di Nuove Acque e della U.P.Policiano insieme alla Polizia Municipale, la Protezione Civile della VAB , Lega Ambiente e la Croce Bianca . Prossimo appuntamento con il podismo aretino domenica prossima 24 Marzo a Ortignano Raggiolo nel Casentino con la 9^ edizione della Mezzamaratona del Casentino valida come 4^ prova del Grand Prix 2024.