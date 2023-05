"Corri tra i boschi" alla decima edizione

Torna l’appuntamento con il podismo a Civitella. Domenica 21 maggio è in programma la decima edizione della "Corri tra i boschi di Civitella" valevole come sesto memorial Ivo Cappietti. La Amatori Podistica di Arezzo ha già provveduto a segnalare il percorso, anzi i percorsi della manifestazione. Infatti sarà possibile prendere parte alla passeggiata non competitiva di cinque chilometri oppure alla gara di 15 chilometri, con partenza alle 9,30 di domenica. Il percorso collinare, panoramico prevede la partenza all’interno del borgo di Civitella con passaggio su strade bianche verso Ciggiano e da qui ritorno passando per Oliveto per tornare in piazza a Civitella dove sarà l’arrivo.