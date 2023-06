Conte mattatore al "Timone d’Oro" Serata con il tecnico più corteggiato

Si avvia a grandi passi l’edizione numero 32 del Timone d’Oro, riconoscimento che dagli anni ’90 la sezione aretina dell’Associazione italiana allenatori di calcio riserva al miglior tecnico della stagione. Protagonista quest’anno è Antonio Conte, che proprio ad Arezzo ha vissuto la stagione di esordio alla guida di una prima squadra. Appuntamento il prossimo 13 giugno all’Hotel Minerva. Conte prenderà parte a una serata in cui incontrerà la stampa, poi gli allenatori associati alla sezione aretina dell’Aiac (in regola con il tesseramento) per una riunione tecnica. A seguire la cena e la premiazione dell’ex ct della Nazionale italiana. Ma nel corso della serata saranno consegnati anche i premi ai soci della sezione aretina. Tra questi figurano Enrico Testini ed Alessio Guidotti, entrambi promossi rispettivamente con Asta e Torrita. Spazio anche a premi speciali riservati a quegli associati che si sono distinti nel corso dell’ultimo campionato nelle varie categorie, come allenatori, preparatori atletici o preparatori dei portieri. Per partecipare c’è tempo fino a giovedì 8 giugno prendendo contatti con la sezione aretina dell’assoallenatori.

M.M.