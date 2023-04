Colli Cortonesi per 700 Rosa è il protagonista

CORTONA

Sono stati quasi 700 i partecipanti provenienti da tutta Italia in sella alla loro mountain bike ai nastri di partenza della seconda edizione della Colli Cortesi. La vittoria è andata a Diego Rosa, secondo Riccardo Chiarini, entrambi della cicli Taddei. Per il terzo posto Dario Cherici di Ktm Brenta Brakes. Per il il percorso Classic invece il primo posto va a Marco Bonino, il secondo a Rossi Maicol, entrambi della Cm2. Fabio Neri del team speedy bike si prende il terzo posto. "Un grande successo nonostante la giovane età dell’iniziativa", hanno detto all’unisono gli organizzatori ieri a Tavarnelle dove si è svolta la partenza e l’arrivo della giovane manifestazione organizzata da Ciclo Club Quota Mille con il patrocinio di Comune di Cortona, Regione Toscana, Federazione Ciclistica Italiana e il supporto di Gs Ossaia e Polisportiva Val di Loreto che ospita la logistica. Un occasione in cui c’è stato spazio anche per la solidarietà con il lancio in aria di tanti palloncini blu per celebrare la giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo. Tra l’altro è stato anche lanciato per il prossimo 15 aprile la nuova edizione di "Authentic Smiles", congresso odontoiatrico dedicato ai bambini e ai ragazzi affetti da disturbi dello spettro autistico.

"Una tre giorni molto intensa – commenta Luciano Rossi del Ciclo Club Quota 1000 – venerdì con la cronoscalata, sabato la gara esordienti allievi e la gimkana per i giovani e finalmente ieri la gara che comprende un circuito "Gran fondo" di 44 chilometri e un dislivello di 1400 metri ed un percorso "Classic" di 28 chilometri e dislivello di 900 metri: entrambe con un passaggio nel centro storico di Cortona". "Tanto sport, scorsi magnifici e fair play: questa manifestazione è cresciuta di livello anche coinvolgendo il sociale", dice il sindaco Luciano Meoni facendo riferimento all’associazione Ail Arezzo "Federico Luzzi" presente con uno stand alla gara e alla giornata mondiale della consapezza sull’autismo.

Luca Amodio