Coach Fioravanti e SBA avanti insieme

Arezzo, 13 giugno 2025 – La Scuola Basket Arezzo ha il piacere di comunicare con grande soddisfazione il rinnovo di coach Alessio Fioravanti nel ruolo di capo allenatore della prima squadra amaranto per la stagione 2025-2026.

Molto soddisfatto il Presidente Castelli: "Personalmente sono molto contento di questo accordo che è una naturale conseguenza di quanto vissuto insieme. Alessio ha lavorato bene in questa stagione, è un allenatore molto meticoloso ed è nato anche un rapporto di amicizia che va ben oltre l'impegno di coach. Con le capacità e la passione di Alessio siamo pronti ad affrontare insieme le prossime sfide!".

Il commento di coach Fioravanti: "Sono molto felice di continuare il percorso con la SBA, un club che ha subito accolto me e la mia famiglia con molto entusiasmo e in cui si può lavorare bene. Ringrazio la società per la fiducia, lo staff per il supporto quotidiano e sopratutto i giocatori, che hanno dimostrato grande impegno e disponibilità e con cui abbiamo raggiunto un risultato storico per la società.

Da adesso però il passato non conta più perché sappiamo che ci aspettano nuove sfide: il nostro obiettivo è continuare a crescere con ambizione, lavoro e umiltà. Forza SBA!". Dopo gli ottimi risultati raggiunti in questo campionato Fioravanti è già al lavoro per l'allestimento della squadra che parteciperà al campionato di Serie B.