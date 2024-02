Club Arezzo regola 3-0 Firenze e si prende la vetta

Arezzo, 19 febbraio 2024 – Grandissima vittoria quella conquistata al Maccagnolo dal Club Arezzo con Olimpia Firenze che vale la vetta della classifica.

Gli Aretini sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi L. Opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Cipolla e Scarpato al centro, Nandesi A. libero. Ottimo avvio per gli aretini che intendono far capire subito agli ospiti che oggi non sarà una giornata facile, in un Maccagnolo stracolmo Conti e compagni dettano subito legge e si portano avanti 16-8 il set scivola via senza alcun patema e si conclude 25-19 in favore dei padroni di casa.

Secondo parziale i ragazzi di Coach Giglio provano a rimettersi subito in carreggiata ne esce così un set combattuto alla pari fino al 20-20, i Botoli con una bella accelerata si scrollano i fiorentini sul finale, chiude Nandesi con una diagonale chirurgica siglando il 25-21 Terzo set in totale controllo per i ragazzi di Coach Morelli che sciolinano un gran bel gioco davanti ad un Maccagnolo sold out che ha spinto i Botoli fino all’ultima palla messa a terra da Luatti per il 25-18.

Vittoria da 3 punti e primato in classifica per i Nero Amaranto. Le parole di coach Morelli a fine gara: “Dopo la sconfitta di Colle, i ragazzi hanno affrontato al meglio sotto ogni punto di vista la settimana di allenamento.

Giocare contro una corazzata come quella di Firenze non è mai facile, ma avevamo preparato bene la partita ed anche se la prestazione su certi fondamentali non è stata ottima, siamo riusciti a conquistare l’intera posta in palio.

Dobbiamo cercare di migliorare quanto prima certi meccanismi e preparare al meglio la prossima insidiosa trasferta di Siena”. Prossimo impegno ancora con Siena Sabato 24/02 in trasferta per la dodicesima giornata.