Club Arezzo Channel espugna il difficile campo di Firenze ovest

Arezzo, 15 ottobre 2024 – Prestazione di carattere per i ragazzi di coach Morelli che espugnano il difficile campo di Firenze ovest con una vittoria per 3-1. Gli Aretini sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Salvi Opposto, Conti e Nandesi Luca schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero.

Difficile avvio per i nero amaranto che nel primo parziale non trovano un buon ritmo e concedono diversi errori agli avversari che non si fanno pregare aggiudicandosi il set per 25-19. Nel secondo parziale i ragazzi di Coach Morelli sembrano trovare la quadra, un buon Luatti in regia distribuisce palle precise agli attaccanti, una ottima fase di difesa comandata da Nandesi, ottima prova per lui, lascia ben poco spazio di manovra alla squadra guidata da Coach Latini.

Gli aretini prendono subito il largo e controllano portando a casa il set per 18-25. Terza frazione ancora in controllo per i nero amaranto che sciolinano un bel gioco, purtroppo sul finale di set Ricci si procura una distorsione alla caviglia, Morelli getta nella mischia Nataletti che si fa trovare pronto, nonostante l’ennesima difficoltà legata all’infermeria i Botoli non si perdono d’animo e portano a casa il delicato set per 21-25.

Quarto Parziale giocato punto a punto, i fiorentini tentano di prendere il largo ma i nero amaranto sono determinati a portare a casa la partita, Scarpato mette a terra palloni pesanti insieme a Conti e compagni, Morelli pesca dalla panchina l’esordiente Caneschi che con un turno efficace in battuta ed una difesa roboante riacciuffa la parità sul 19-19. Firenze rimette la testa avanti e trova il doppio set point sul 22-24.

Un finale al cardiopalma regala prima la parità 24-24 e poi grazie ad un muro di Scarpato ed a un errore degli avversari Arezzo conquista la vittoria finale aggiudicandosi il set per 24-26. Ottima vittoria da tre punti, la seconda consecutiva che consente di mantenere il primato in classifica.

Coach Morelli commenta così a fine gara: “Durante la settimana avevamo preparato dettagliatamente la partita, ed i ragazzi hanno disputato il match con grande applicazione tattica, e con la lucidità e la concentrazione necessarie per superare i momenti complicati e sfavorevoli.

La prestazione è ancora lontana da quello che desideriamo, ma per migliorare questo aspetto stiamo lavorando alacremente in palestra e sono convinto che presto sia la prestazione generale, che quella individuale aumenteranno di livello.

Adesso testa al prossimo match casalingo che giocheremo contro Remo Masi Rufina, squadra che conosciamo bene e contro la quale facciamo sempre fatica ad esprimerci al meglio : giocano una pallavolo molto organizzata, con un livello di errore minimo e con tanti attaccanti di primissimo livello; sappiamo bene che è uno scontro diretto per i play off e pertanto in settimana dobbiamo lavorare al massimo ed al meglio per farci trovare pronti.”

Prossimo incontro quello di Sabato 19/10 valevole per la terza giornata dove i Botoli ospiteranno al Maccagnolo la formazione di Rufina.