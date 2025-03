Club Arezzo batte Torretta Livorno nei playoff

Arezzo, 3 marzo 2025 – Comincia con una bella vittoria il cammino del Club Arezzo nella pool promozione, al Maccagnolo i ragazzi di coach Morelli si impongono sui labronici per 3-1.

I nero Amaranto sono scesi in campo con Luatti al palleggio in Diagonale con Nandesi Luca opposto, Conti e Pippi schiacciatori, Scarpato e Ricci al centro, Nandesi Andrea. libero. Match tra le due teste di serie che hanno conquistato il relativo girone in regular season, partita combattuta davanti ad un Maccagnolo che ha spinto i padroni di casa alla vittoria finale.

Primo set vede una partenza morbida degli aretini mentre nel campo ospite tutto sembra girare alla perfezione, i ragazzi di Morelli bucano l’approccio al match commettendo troppi errori, i labronici non si lasciano pregare e conquistano il set con un netto 14-25.

Seconda frazione ancora un buon Toretta che tenta di scappare, i Botoli ricuciono lo strappo iniziale e si portano sul 12-12 trascinati da un ottimo Conti, Luatti in regia innesca con precisione i propri attaccanti.

I nero amaranto chiudono il match con un muro perentorio di Ricci che spenge il centrale avversario e porta a casa il 25-21 finale del set. Terzo set ancora una lotta punto a punto, le due formazioni vanno a braccetto fino al 10-10 quando i Botoli trovano qualche punto di vantaggio, gli ospiti guidati dai fratelli Riposati, autori di una ottima gara, tentano fino alla fine di recuperare, gli aretini sono lucidi sul finale e vincono il parziale con un Ace di Caneschi per 25-21.

Quarto parziale inizia con la formazione ospite che tenta di mettere la gara sul piano dei nervi tentando di far innervosire i Botoli sia dal campo che dal pubblico ospite, i ragazzi di coach Morelli non cascano nella trappola e rientrano in campo concentrati e determinati, Pippi e compagni trovano subito l’allungo ad inizio set, Luatti orchestra al meglio i suoi e per gli ospiti non c’è più nulla da fare, una veloce di Ricci fa esplodere il Maccagnolo e regala il 25-18 finale.

Vittoria da tre punti nella prima giornata del pool promozione. Queste le parole del Coach aretino a fine gara. “Abbiamo iniziato la gara un po’ troppo contratti e distratti, pagando a caro prezzo ogni sbavatura.

Dal secondo set in poi invece i ragazzi sono stati molto più lucidi e concentrati, riuscendo a condurre in vantaggio il resto della partita, seppur non fornendo una prestazione di primo livello, anche per merito dei nostri avversari, che hanno disputato un’ottima gara.

Sappiamo che dobbiamo lavorare di più e meglio in palestra durante la prossima settimana dato che affronteremo la squadra più in forma di tutti e due i gironi: da novembre in poi Prato ha vinto 11 gare consecutive, delle quali ben 10 per 3/0, un ruolino di marcia eccezionale per il team ottimamente condotto da coach Novelli; nel rooster hanno molti giocatori del vivaio, che nonostante la giovane età hanno già disputato numerosi campionati nazionali : senza dubbio il sestetto pratese è da categoria superiore”.

Prossimo impegno della pool promozione vedrà i botoli impegnati nel match casalingo con Volley Prato Sabato 8 alle ore 17.30 al Maccagnolo.