Un Montevarchi tutto cuore strappa un pari in casa della corazzata Cesena

Un momento di Cesena-Montevarchi

Montevarchi, 5 marzo 2023 – Grinta e cuore del Montevarchi, che strappa un punto in casa del Cesena, squadra blasonata e terza forza del campionato di Serie C girone B.

Un 2-2 ricco di emozioni, con il Cesena che, in svantaggio per 1-2, ha usufruito di un rigore che ha decretato poi il pareggio finale.

Una grande giornata dunque per l’Aquila che conduce un match di grandissima generosità, senza timori reverenziali contro una grande formazione. Montevarchi che tra l’altro finisce in dieci per l’espulsione di Tozzuolo sull’azione del rigore per il Cesena. Apre le marcature il Cesena, poi il pari di Gennari. Nel secondo tempo entra Italent, che segna l’1-2. Poi nel finale il rigore trasformato da Corazza. Il prossimo match sarà quello con la Torres. Il Montevarchi giocherà in casa questo importante confronto per la salvezza. E l’attesa è già grande.

Il tabellino

Cesena-Montevarchi 2-2

CESENA (3-4-1-2): Lewis; Ciofi (1’ s.t. Celiento), Prestia, Mercadante; Adamo, De Rose (11’ s.t. Brambilla), Bianchi (31’ s.t. Bumbu), Mustacchio (1’ s.t. Calderoni); Chiarello (11’ s.t. Ferrante); S.Shpendi, Corazza. A disposizione: Tozzo; Pollini, Ferrante, Albertini, Silvestri, C. Shpendi, Pieraccini, Francesconi. Allenatore: Toscano. AQUILA

MONTEVARCHI (3-5-2): Mazzini; Tozzuolo, Gennari (1’ s.t. Fiumanò), Bertola (1’s.t. Chiti); Cerasani, Silvestro (29’ s.t. Biagi), Mussis, Giordani, Lischi; Kernezo, Rovaglia (1’s.t. Italeng; 41’ s.t. Nador). A disposizione: Rossi; Amatucci, Boncompagni, Mané, Marcucci, Enyan, Pietra, Sorgente, Perez. Allenatore. Banchini.

Arbitro: Diop di Treviglio (De Vito/Laghezza/Aldi).

Marcatori: 23’ p.t. Chiti, 40’ p.t. Gennari, 16’ s,t. Italeng; 41’ s.t. Corazza ( r ).

Note: Angoli 11-2. Ammoniti: Tozzuolo, Mercadante, Mussis, De Rose, Bertola, Silvestro, il tecnico romagnolo Toscano e Celiento. Espulso al 40’ s.t. Tozzuolo.