Centenario, stop alla sfida per il logo

Ultime ore per inviare il bozzetto con il logo per il centenario dell’Arezzo. Si chiude, infatti, oggi alle ore 12 il contest lanciato dalla società per coinvolgere i tifosi nell’organizzazione del manifesto che accompagnerà le celebrazioni dei prossimi mesi. Sono circa una ventina le proposte arrivate al club. I loghi inviati e depositati entro il termine ultimo stabilito verranno scelti tramite votazione dai tifosi del cavallino e il vincitore sarà utilizzato come simbolo del comitato, per tutte le iniziative riguardanti il centenario. Sarà possibile votare i loghi in forma anonima via web e presso lo stadio comunale in occasione degli eventi comunicati dal comitato per il centenario, comunque entro e non oltre il 19 febbraio.