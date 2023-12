Castiglionese col Siena capolista. Per Fani è uno scontro al vertice

CASTIGLION FIORENTINO

E’ una giornata storica per la Castiglionese, una di quelle partite che resteranno negli annali del club viola. Oggi alle 14.30 appuntamento a Le Badesse contro il Siena capolista e in fuga nel girone B di Eccellenza. I bianconeri sono in un ottimo momento a livello di forma e risultati.

Sette vittorie consecutive dopo il pari contro il Terranuova Traiana sono servite a scalare la graduatoria del girone B di Eccellenza, ai danni anche della Castiglionese che adesso è terza con dieci lunghezze di distacco, mentre lo Scandicci è secondo con nove punti di ritardo sul Siena. Numeri che bastano e avanzano per capire quanto e come sia forte la formazione costruita dal direttore sportivo Guerri (aretino doc ed ex capitano dei bianconeri) che aspetta con trepidazione di poter tornare a giocare al Franchi dopo la ripartenza estiva dal basso.

La Castiglionese si prepara all’appuntamento consapevole che avrà l’apporto dei propri sostenitori, pronti a mettersi in marcia in questa sfida con la storia.

Da una parte una società ripartita dalla massima divisione regionale dei dilettanti, con trascorsi in serie A nemmeno troppo lontani nel tempo, e dall’altra una formazione che ha scritto a livello dilettantistico importanti pagine di storia, storia tra l’altro centenaria. Fani si affiderà ai propri senatori, soprattutto a Menchetti dietro e a Falomi in attacco.

Poi servirà anche l’attenzione di Ubirti tra i pali e la verve dei giovani per fare la differenza, per cercare l’impresa.

"Il valore del Siena lo vedremo andando avanti in campionato, sono sicuro che quando arriveremo a dicembre sarà una squadra che girerà su buoni ritmi" aveva detto Fani, tecnico della Castiglionese a inizio stagione, confermando da un lato le difficoltà senesi per la partenza in ritardo ma anche la pronta risalita. Sarà anche un derby tra due città dove si corre il palio. Quello storico e più antico di Siena e quello dei Rioni di Castiglion Fiorentino.