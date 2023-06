Casentino e Stia, mercato rovente

È attivo come non mai il mercato dei dilettanti soprattutto in Casentino dove al momento le squadre che si stanno muovendo di più sembrano essere Casentino Academy e Stia. Il Subbiano come è ormai noto da alcuni giorni dovrebbe ripartire dal direttore sportivo Marco Lucherini - ma il condizionale è d’obbligo fino a quando non ci sarà la comunicazione ufficiale - mentre la pista Guidotti si raffredda. Intanto lo Stia, che ha affidato la panchina a Innocenti, si muove deciso sul mercato e secondo i beninformati è praticamente fatta per l’arrivo in viola di Evangelisti dal Pratovecchio. Gli indizi lanciati dal club che anche nell’ultima stagione ha sfiorato la promozione puntano dritti anche verso Andrea Capacci e su un altro elemento di assoluto valore come Marco Evangelisti del Bibbiena. Il Casentino Academy intanto, reduce da un’ottima stagione in cui i gialloverdi hanno raggiunto i playoff del torneo di Promozione, puntano con decisione verso Cipriani, attaccante esperto che può lasciare il Pratovecchio. Piace anche Lunghi e quello per Pasquini sempre del Pratovecchio potrebbe essere più di una semplice ipotesi. Il Montemignaio può affidare la panchina della propria formazione a Consumi e a breve partiranno i colloqui per formare la rosa per la prossima stagione.

Il Rassina costruirà una squadra all’insegna della gioventù ma con una buona base di calciatori esperti per la categoria agli ordini di Carlo Squillantini. Scendendo invece verso il capoluogo sembra ormai tutto definito per la fusione tra Santa Firmina e Olmoponte. Questi ultimi manterranno la prima squadra, impegnata in Prima categoria, con Nofri al timone. Di fatto il Santa Firmina, che proseguirebbe il proprio lavoro sotto una nuova bandiera a livello giovanile, libererebbe un posto in Seconda categoria che potrebbe andare alla Fulgor Castelfranco.

Matteo Marzotti