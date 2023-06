Campionato Italiano di Tennis per Geometri: Arezzo protagonista con un primo e terzo posto nel tennis

Arezzo, 12 giugno 2023 – Si è concluso il weekend Geosport 2023 a Riccione. Anche quest’anno il Campionato Italiano di Tennis per Geometri ha regalato tante soddisfazioni al Collegio della nostra città.

Alla 19esima edizione del Torneo Nazionale di Tennis per Geometri e G.L. Liberi Professionisti, sono state due le squadre di Arezzo che erano presenti alla manifestazione che si è svolta a Riccione: la prima ha bissato il successo dello scorso anno mentre la seconda formazione è arrivata terza. Dunque, medaglia d’oro e di bronzo nel torneo nazionale in cui hanno giocato rappresentanze di paesi come Pesaro, Torino, Rimini e Roma.

La squadra dei campioni della manifestazione era composta da Marco Sonnacchi, Gabrio Caneschi, Tiziano Lunghi e Pierluigi Zampini; “Arezzo 2”, invece, ha avuto come componenti Otelli Andrea, Giancarlo Fedi, Scapecchi Giovanni e Francesco Cerini. Le due squadre hanno disputato due percorsi diversi, essendo stati inseriti in due gironi opposti: Arezzo 2 era con Pesaro e Torino mentre Arezzo 1 con Rimini e Roma.

Tra partite in singolo e quelle in doppio (era così composto il tabellone) si sono entrambe qualificate per le semifinali nella stupenda cornice del “Sun Padel Riccione”. Arezzo 2 ha dovuto arrendersi soltanto in semifinale contro Roma, squadra poi battuta da Arezzo 1 nella finalissima che ha consegnato al nostro territorio, per il secondo anno consecutivo, il titolo di Campione d’Italia 2023.

Non solo Tennis, perché nello scorso fine settimana si è disputato anche il torneo di calcio a 8: la rappresentativa aretina ha sfiorato l’accesso alla semifinale nazionale venendo, però, esclusa a causa della differenza reti. Lo score finale parla di due vittorie (8-1 con Ravenna e 7-1 con BAT) e solo una sconfitta che si è rivelata decisiva contro Catania.