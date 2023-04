Bruschi Galli, energia Matassini "Così possiamo salvare l’A1"

SAN GIOVANNI

Una bella e nitida vittoria contro la quotata Faenza (61-53) per la Bruschi Galli. E ci voleva proprio per continuare il restante cammino e fare tutto il possibile per tentare di tagliare il traguardo della salvezza, vale a dire la difesa della A1.

Le stellate di coach Alberto Matassini hanno riportato un meritato successo con un’eccellente prestazione, come forse non avevano mai espresso in questo sventurato loro primo torneo di A1 femminile, appunto la massima categoria della pallacanestro nazionale.

"Un successo netto, una gara giocata sempre al comando del gioco, dopo il primo periodo, con buona difesa ed abbastanza precisione nel tiro a canestro. Primo tempino con le avversarie al avanti (7-14), poi le operazioni sono state sempre sotto il nostro comando, con sicurezza e determinazione, fino alla vittoria", commenta coach Matassini.

Che aggiunge: "Un grande elogio a tutte le ragazze, che sono state veramente grandi, all’altezza dell’evento. Hanno messo cuore, mente e fisico, facendo con sicurezza tutto quello che riescono a produrre. Altrimenti, sarebbe stata la fine sul piano morale. Ora possiamo giocarci alla pari la ‘bella’ di questa prima fase".

Matassini poi spiega: "Venerdì andremo a Faenza, ambiente caldo, come abbiamo osservato l’altra sera al Palagalli, sarà match difficilissimo, ma il morale della Bruschi, a seguito di questa entusiasmante ultima vittoria, è salito alle stelle. Insomma, ci siamo anche noi. Dobbiamo mantenere questa determinazione e volontà".

Chi perderà questa terza sfida, giocherà la seconda fase con la perdente della ‘bella’ fra Moncalieri e Lucca, per evitare la retrocessione in A2. La partita di venerdì 14 aprile a Faenza, inizierà alle 20,30. C’è un problema per lo schieramento del quintetto base, perché la bravissima polacca Brezinova ottima in difesa, ha dovuto fermarsi per una lieve distorsione ad una caviglia.

"Spero di poterla recuperare", conclude coach Matassini.

Giorgio Grassi