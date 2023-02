Bellini: "Voglio esserci"

Il fantasista azzurro Lorenzo Bellini (nella foto) si è sottoposto a una risonanza magnetica: solo stamani si conoscerà l’esito. "Spero che non vi siano problemi importanti al quadricipite, e che possa riprendere subito ad allenarmi".

Bellini non sta nella pelle: "Sono ansioso di conoscere la mia situazione, nella viva speranza che domenica prossima possa essere in campo a dare il mio contributo alla squadra contro il Trestina. Non ho dolori alla gamba, ma dovrò vedere la reazione quando calcio il pallone".

Il giocatore della Sangiovannese conclude: "La sfida interna col Trestina è molto importante, conquistare questi tre punti è il desiderio nostro e degli ospiti. Sia noi che loro ne abbiamo forte necessità per uscire dall’attuale situazione di classifica un po’ scomoda. Che possa giocare o no, sono fiducioso. Vogliamo riscattare la modesta prestazione sul campo della Tau. Un punto in trasferta credo sia sempre positivo". Sostituire Bellini non è facile.

All’andata la partita fra i bianconeri dell’Altotevere e gli azzurri sangiovannesi terminò 1-1. L’azzurro Zhar segnò al 42’ del primo tempo, pareggio Di Cato al 24’ della ripresa.

Giorgio Grassi