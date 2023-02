Bellini: "Così battiamo il Trestina" Il presidente Serafini rilancia

SAN GIOVANNI

"Durante il riscaldamento prima della gara con la Tau di Altopascio, ho avvertito dei dolori al quadricipite nel calciare la palla. Così sono stato costretto a fermarmi e non poter giocare. In settima avevo avuto dei fastidi , ma pensavo che tutto fosse sparito. Invece…Forse sarò sottoposto a ecografia o risonanza magnetica. Questo lo deciderà il nostro medico, dottor Giuseppe Guaglio", ha spiegato il fantasista azzurro Bellini, dopo la partita di Altopascio. A centrocampo la sua presenza è importante per l’economia della squadra. Il giocatore aggiunge: "Speriamo che si tratti di un dolore che possa sparire prima della gara interna contro il Trestina di domenica prossima. E’ un uno scontro diretto per la salvezza". Bellini è sapienti mani, e l’ottimo medico Guaglio farà tutto il possibile per rimettere in sesto il giocatore, che sull’esito del match contro la Tau ha aggiunto: "I miei compagni sono stati bravi. Un punto in trasferta è sempre utile, muove la classifica. Speriamo in un risultato pieno con il Trestina, che ha bloccato il Grosseto".

Il presidente Giovanni Serafini ha così espresso il suo pensiero sul match di Altopascio: "E’ stata una sfida mediocre sul gioco. Non siamo stati all’altezza delle nostre capacità. Occorre entrare in campo con la rabbia di vincere, affamati e volenterosi di vittoria. Va evitato di rischiare. Il pareggio credo sia il risultato giusto. Il punto conquistato in trasferta, tutto sommato, lo considero apprezzabile. Ma ora è il momento dei tre punti. Col Trestina domenica in casa voglio la vittoria. E’ una sfida che conta molto".

Due giocatori del 2005, il terzino Alessandro Dei e l’attaccante Leonardo Caprio, sono stati convocati dal dirigente responsabile Giuliano Giannichedda per il raduno della nazionale azzurra Under 18. Il raduno della rappresentativa si terrà martedì 14 febbraio al Centro Olimpico di Tirrenia. Merito di una grande società.

Giorgio Grassi