Becattini all’esame Siena: "Dobbiamo fare risultato"

"Il Terranuova dovrà recitare un ruolo importante in Eccellenza". Parola di Marco Becattini, il tecnico che dallo scorso maggio ha preso il posto di Simone Calori alla guida dei biancorossi. Sono le prime parole dell’allenatore dal suo ritorno sulla panchina del club di piazza Coralli. Ci sono grandi aspettative in riva al Ciuffenna, visto che Becattini qua è sempre stato un vincente. "L’aspetto che mi soddisfa di più - ha spiegato il tecnico - è vedere che si sta formando un’identità nel gruppo di settimana in settimana, nonostante fornissimo delle buone prestazioni. Eravamo poco cinici, raccoglievamo meno di ciò che seminavamo. Dall’inizio del campionato noto una grande crescita di tutto il gruppo, ed è la cosa che mi sta più a cuore, al di là dei punti in classifica". Domenica è attesa una sfida storica al vertice. Il Terranuova riceverà per la prima volta la visita del Siena, in una gara che si preannuncia emozionante. "Sarà una sfida dall’alto valore simbolico - ha aggiunto Becattini - Il Siena è una squadra blasonata e mi immagino che ogni giocatore desideri mettersi in mostra in occasione di un appuntamento così importante. Per noi sarà fondamentale il risultato, perché poi andremo incontro ad un mese infernale con partite ravvicinate. Fortunatamente ho una rosa di qualità e spero di riuscire a preservare più ragazzi possibile in vista dei prossimi match".

Francesco Tozzi