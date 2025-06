At Bibbiena di nuovo in serie B2

Arezzo, 23 giugno 2025 – L’AT Bibbiena torna in B2 battendo ieri il Circolo tennis La Vela di Messina. Il circolo bibbienese nella giornata di ieri ha battuto i siciliani per 4 a 3, dopo un infinito doppio di spareggio che si è concluso al super tie-break del terzo set con il punteggio di 12 a 10 in favore della squadra locale, capitanata dal Maestro Catalin Iftimie.

Dopo il pareggio di 3 incontri pari ottenuto la scorsa settimana in terra di Sicilia, ieri si è tenuta la gara di ritorno della finale play off per accedere al campionato nazionale a squadre di B2. La giornata non era iniziata nel migliore dei modi, a causa dell'infortunio alla caviglia del romano Alessandro Cortegiani, che lo ha visto costretto al ritiro ed impossibilitato a giocare le gare di doppio seguenti.

Il punteggio è stato ristabilito dal Ligure Davide Borzonasca che si è imposto sul suo avversario con un netto 6-0- 6-4. Gli incontri n° 3 e 4 si sono conclusi con la sconfitta del giovane Luigi Volpi e con la vittoria straripante del polacco Wojciek Marek in forze allìAT Bibbiena, che ha chiuso il suo incontro in due set a zero 6-3 6-3.

Il pomeriggio si è aperto con i due incontri di doppio che si sono conclusi con una vittoria per parte. Sul punteggio di 3 pari, si è disputata la gara finale del doppio di spareggio, che ha visto l'obbligo in campo di almeno un giocatore del vivaio per entrambe le squadre. Bibbiena ha schierato Marek e Volpi mentre Messina Bombara, Varselona. Dopo una battaglia durata quasi due ore, Bibbiena si è imposto 12 a 10 al super tie-break del terzo set, annullando ben 3 match point sul 6 a 9.

Francesca Nassini, Assessora allo Sport ha commentato questa vittoria e il rientro in B2 così: “Una grandissima soddisfazione e tanta gioia per tutta la comunità, per chi ama lo sport e per chi crede nel suo valore aggregativo e formativo. Credo che il circolo di Bibbiena stia dimostrando grande voglia di farcela, si sta impegnando per far crescere nuove leve e per curando le giovani generazioni. Ringrazio la società e tutti coloro che ogni giorno si impegnano per far crescere il nostro territorio anche da questo punto di vista”.

Il Presidente dell’AT Bibbiena Emanuele Zoccola Savoretti commenta così questo risultato: “Dopo aver fallito l’impresa lo scorso anno, siamo riusciti ieri a risalire in serie B un risultato atteso a cui abbiamo lavorato duramente e che non è scontato per un circolo piccolo come il nostro. Si tratta di un’impresa nel vero senso della parola, perché quando ti misuri con circoli cittadini c’è sempre un evidente squilibrio di forze.

Ci siamo impegnati molto nel fare una squadra competitiva anche guardando all’esterno. Ci sono stati grandi investimenti e tanta voglia di farcela. Oggi ci godiamo una vittoria e impostiamo le nuove strategie”.