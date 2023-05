Arezzo, 12 maggio 2023 – Arezzo ospita il Campionato Regionale di Società Assoluto di atletica leggera. La più importante manifestazione toscana sarà organizzata dall’Alga Atletica Arezzo e si svilupperà in due giornate tra sabato 13 e domenica 14 maggio allo stadio “Tenti”, offrendo un’occasione di confronto per quasi mille atleti nelle diverse specialità di velocità, salti e lanci.

L’alto livello della gara è certificato dall’inserimento nel World Athletics Global Calendar che consentirà il riconoscimento dei risultati ai fini del ranking mondiale, permettendo così la possibilità di qualificazione per i campionati internazionali. Tra gli atleti più attesi rientrerà anche Larissa Iapichino, campionessa europea Under20 e detentrice del record mondiale Under20 indoor nel salto in lungo, che gareggerà nei 200 piani.

La manifestazione verrà aperta alle 13.40 del 13 maggio con il lancio del martello femminile, proseguendo poi per l’intero pomeriggio con le gare di salto con l’asta, salto triplo, salto in alto, getto del peso, lancio del giavellotto, lancio del disco, 110 ostacoli, 100 piani, 400 piani e 1500 piani, fino alle staffette 4x100 al via dalle 20.15.

Lo stadio “Tenti” tornerà poi ad animarsi anche il giorno successivo dalle 12.30 con il lancio del martello maschile e con un intenso calendario di gare che terminerà solo alle 19.45 con le staffette 4x400.

L’alternarsi delle specialità sarà scandito dalla consegna delle medaglie per i primi tre classificati per ogni gara individuale e per le prime tre squadre nelle staffette, mentre il Campionato Regionale di Società Assoluto terminerà con le premiazioni delle tre migliori società maschili e femminili della Toscana.

La gara vedrà anche la partecipazione di atleti di categorie giovanili di Allievi, Juniores e Promesse: tra questi, rientreranno anche i ragazzi e le ragazze del vivaio dell’Alga Atletica Arezzo che sfrutteranno questo appuntamento per misurarsi contro i più esperti degli Assoluti.

«Per il livello della gara, degli atleti iscritti e dei titoli in palio - commenta Stefano Arniani, presidente dell’Alga Atletica Arezzo, - si tratta di uno degli appuntamenti più importanti del calendario dell’intera stagione dell’atletica toscana, come confermato anche dall’inserimento nel World Athletics Global Calendar che ha rappresentato un forte incentivo alla partecipazione. Nei due giorni di gare si alterneranno in città centinaia di atleti, tecnici e famiglie, andando a rinnovare lo stretto connubio tra sport e promozione del territorio.

L’atletica leggera è definita la “regina di tutti gli sport”, dunque invitiamo ogni appassionato sulle tribune dello stadio “Tenti” per approfittare di questo appuntamento e per assistere a un programma con quasi quaranta gare di diverse specialità».